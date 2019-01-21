Basın-Sen, Afrika gazetesi önünde basın açıklaması yapacak

Basın - Sen'in basın açıklamasıyla ilgili yapmış olduğu açıklama şu şekilde:

"22 Ocak 2019 Salı günü saat 13:00’da, bundan bir yıl önce ifade özgürlüğüne karşı yapılan linç girişimine tepki koymak ve basın özgürlüğüne sahip çıkmak için Afrika Gazetesi önünde basın açıklaması yapacağız.

Bu topraklara yasakların değil özgürlüklerin gelmesi için mücadele veren bizler, tüm ilerici insanlarımızı Salı günü saat 13:00’da Afrika Gazetesi önünde olmaya davet ederiz.

Bu mücadele ve bu davet bizim…"