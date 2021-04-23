BASIN-SEN Ahmet Muzaffer Gürkan ve Ayhan Hikmet’i andı

BASIN-SEN Gazeteciler Ahmet Muzaffer Gürkan ve Ayhan Hikmet'i anma mesajı yayımladı:

Ahmet Muzaffer Gürkan ve Ayhan Hikmet’i saygıyla ve özlemle anıyoruz

Avukat, gazeteci, fikir ve siyaset insanları Ahmet Muzaffer Gürkan 23 Nisan 1962 tarihinde arabası içerisinde, aynı gece geç saatlerde yoldaşı Ayhan Hikmet de yatağında uyurken 59 yıl önce bugün vurularak öldürülmüşlerdi.

Ahmet Muzaffer Gürkan ve Ayhan Hikmet sadece Cumhuriyet Gazetesi sahibi ve yazarları olarak değil, aynı zamanda “Kıbrıs Türk Halk Partisi” kurucularındandı.

O dönemin Kıbrıstürk liderliğine ve TMT’ye karşı siyasi muhalefeti partisel alanda örgütlemeye çalışıyor ve hem TAKSİM’e, hem de ENOSİS’e karşı çıkıyorlardı.

Artarak devam eden baskı ve müdahalelerin olduğu bir dönemden geçiyor ve mücadelemize geçmişe de sahip çıkarak devam ediyoruz. Biliyoruz ki düşünceleri yüzünden faşist zihniyet tarafından acımasızca katledilen iki aydının görüşlerini yaşatmak ve ileriye taşımak, bölünmemiş Kıbrıs için mücadele etmek hepimizin görevidir.

Bizler bağımsız, birleşik ve insanca yaşanabilecek bir Kıbrıs için yazmaya ve doğruları halkımıza anlatmaya devam edeceğiz.

Ahmet Muzaffer Gürkan ve Ayhan Hikmet`i katledilişlerinin 59. yıl dönümünde saygı ve özlemle anıyoruz.

Mücadeleleri mücadelemizde yaşayacak.

Basın –Sen Yönetim Kurulu