  • BIST 117.626
  • Altın 165,313
  • Dolar 3,8968
  • Euro 4,8098
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKA“Asgari ücret belirlenirken en büyük ve en temel sorun özel sektörün sendikasızlığı”

Basın-Sen, asgari ücretin günün şartlarına göre yeniden belirlenmesi çağrısı yaptı

» »
Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen), asgari ücretin günün şartlarına göre yeniden belirlenmesi ve Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun yapısının değiştirilmesi çağrısı yaptı.
Basın-Sen, asgari ücretin günün şartlarına göre yeniden belirlenmesi çağrısı yaptı

Basın-Sen Başkanı Ali Kişmir yaptığı yazılı açıklamada, hükümetten ayrıca hayat pahalılığını aşağıya çekecek tedbirlerin hayata geçirilmesi, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun yapısının derhal değiştirilerek işçilerin de bu komisyonda temsil edilmesine kapı açılması, özel sektörde sendikalaşmayı zorunlu hale getirecek yasanın en erken sürede Meclis’ten geçirilmesi ve nüfus politikasının gözden geçirilerek kendi kendine yeten bir sınırlama getirilmesi için gerekli adımların derhal atılması taleplerinde bulundu.

Kişmir, “Tüm bu adımlar eş zamanlı atılmadığı sürece ve sadece makyaj niteliğinde adımlar atıldığı müddetçe bu sorun ortadan kalkmayacaktır ve emekçiler bu topraklarda sömürülmeye devam edecektir” iddiasında bulundu.

Hükümet erken adım atma anlamında kaynak sıkıntısı çekiyorsa, önce kendi maaşlarından, ardından da bakanlıklarının yetkisi altında bulanan izaz-ikram ve örtülü ödenek kalemlerinin iptalinden başlayabileceğini belirten Kişmir, “Örneğin Başbakan ve bakanlar önümüzdeki ayın başından itibaren brüt 2 bin 365 TL maaş alarak görevlerini sürdürmeye devam edebilir. İnanınız gerisi kendiliğinden gelmeye başlayacaktır” ifadelerini kullandı.

Kişmir, “bir tarafta asgari ücretin 5-6 katı maaş alan hükümet yetkililerinin, diğer tarafta hükümet yetkililerinin aldığı maaşın 5-6 katı kadar aylık kâr yapan iş insanlarının ve öteki tarafta da özel sektörde tek örgütlü yeri olmayan sözde işçi temsilcilerinin bulunduğu bir masadan emekçilere insanca bir yaşam sağlayacak adaletli bir sonucun çıkamayacağının ortada olduğu” görüşünü belirtti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler’in iyi niyetli olduğunu ifade eden Kişmir, sadece iyi niyetli olmanın önceden ortaya konan hedeflerin hayata geçirilmesi için tek başına yeterli olmadığını kaydetti.

“Açın halinden tokun anlamadığı gerçeğini her Asgari Ücret Komisyonu toplantısının ardından bizlere hatırlatıyorsunuz” ifadelerini kullanan Kişmir, “siyasilerin iki dudağının arasından çıkan sözlerin hayatın gerçeklerine tam ters olarak yansıdığını” savundu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • MDP Emekçilerin hakları için gerekirse sokağa çıkacak!15 Mart 2018 Perşembe 13:08
  • “Çözüm olmadan doğalgazı unutun”15 Mart 2018 Perşembe 13:01
  • “15 Mart Dünya Tüketici Hakları Günü”15 Mart 2018 Perşembe 12:43
  • TÜRK-SEN, asgari ücrete itiraz edeceğini açıkladı15 Mart 2018 Perşembe 12:41
  • “Kimse torpil için kapıma gelmesin”15 Mart 2018 Perşembe 12:12
  • Genç piyanistler sahneye çıkıyor15 Mart 2018 Perşembe 12:08
  • HÜR-İŞ: “Zeki Çeler derhal istifa etmelidir”15 Mart 2018 Perşembe 12:06
  • “Asgari ücret belirlenirken en büyük ve en temel sorun özel sektörün sendikasızlığı”15 Mart 2018 Perşembe 11:58
  • Çeler: “Asgari ücret belirleme şekli değişmeli”15 Mart 2018 Perşembe 11:27
  • Şaka gibi evrak dağıtımı!..15 Mart 2018 Perşembe 08:55
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti