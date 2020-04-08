Ana Sayfa
Günün Haberleri
Künye
Arşiv
Sitene Ekle
BIST
93.225
Altın
359,123
Dolar
6,7629
Euro
7,3503
Lefkoşa
14 °C
Mağusa
13 °C
Girne
16 °C
Güzelyurt
12 °C
İskele
13 °C
İstanbul
8 °C
Ankara
13 °C
Basın-SEN : Basımı durmuş gazete sayısı 13, yayında olan 6
"Koronavirüs Suudi Arabistan kraliyet ailesini de vurdu"
'Koronavirüsten korumak için kedilerinizi evde tutun'
İş yerlerinin açılması konusu... "Bilim insanlarının bize doğru yolu göstermesine izin verilmeli”
Güney Kıbrıs'ta Corona yasakları 30 Nisan'a kadar uzatıldı
Gürcafer, hükümetin bu kriz döneminde özel sektöre katkı yapma noktasında yetersiz kaldı
Rogers, ülkede ilk vakaların tespitiyle birlikte ciddi önlemler alındı
Siber, epidemiyolojik çalışmadan sonra sokağa çıkmak kademeli olarak başlayabilir
Birleşmiş Milletler, prezervatif üretiminin azalmasına karşı uyardı: İstenmeyen gebelikler artabilir
WHO Başkanı Ghebreyesus: Koronavirüsü politikaya alet etmeyin
ABD başkan adaylığı yarışı: Sander çekildi, Trump'ın olası rakibi Biden
Yoğun bakımda 3. gününe giren Başbakan Johnson'ın sağlık durumu düzelmeye başladı
Konteynerinde 39 ölü bulunan TIR'ın şoförü sorumluluğunu kabul etti
Türkiye'de 3 ay süreyle işten çıkarma yasaklanıyor
Belediye başkanı 'sosyal mesafe' denetimini artırdı; partiye yapılan baskında eşi tutuklandı
KIBRIS
DÜNYA
TÜRKİYE
ÖZEL HABER
EĞİTİM
KÜLTÜR/ SANAT
SAĞLIK
SPOR
EKONOMİ
TURİZM
TEKNOLOJİ
ENGLISH
SON DAKİKA
Türkiye'de 65 yaş üstü ve 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı
'Koronavirüsten korumak için kedilerinizi evde tutun'
İş yerlerinin açılması konusu... "Bilim insanlarının bize doğru yolu göstermesine izin verilmeli”
Güney Kıbrıs'ta Corona yasakları 30 Nisan'a kadar uzatıldı
Gürcafer, hükümetin bu kriz döneminde özel sektöre katkı yapma noktasında yetersiz kaldı
Rogers, ülkede ilk vakaların tespitiyle birlikte ciddi önlemler alındı
Siber, epidemiyolojik çalışmadan sonra sokağa çıkmak kademeli olarak başlayabilir
Yoğun bakımda 3. gününe giren Başbakan Johnson'ın sağlık durumu düzelmeye başladı
Tatar İskele bölge belediye başkanlarıyla bir araya geldi
Yakın Doğu Üniversitesi Ventilatör (Solunum Cihazı) Çoklayıcı Aparatı Üretim Dosyasını Paylaşıma Açtı…
CTP Kadın Örgütü: Kadınlar ve çocuklar evdesiniz ama uzakta değilsiniz
Rum hemşirelerden Sağlık Bakanı’na açık mektup: “Bıçak kemiğe dayandı”
Koronavirüs günlerinde dayanışma ve mizah
Basın-SEN : Basımı durmuş gazete sayısı 13, yayında olan 6
Ana Sayfa
»
KIBRIS
»
KIBRIS
08.04.2020 22:06
Basın-SEN : Basımı durmuş gazete sayısı 13, yayında olan 6
Basın-SEN : Basımı durmuş gazete sayısı 13, yayında olan 6
İşte medyada rakamlar;
Yorumlar
0
Facebook Yorumları
0
UYARI:
Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN
GALERİLER
Fotoğraflarla Vuhan'da normale dönmeye başlayan hayat
İşte insanların Koronavirüs'ten korunmak için aldığı sıra dışı yöntemler
Corona'nın olmadığı Antarktika'daki 4 bin kişi krizi uzaktan izliyor
Koronavirüs izolasyonundan korkan genç kız intihar etti
Diğer Haberler
Basın-SEN : Basımı durmuş gazete sayısı 13, yayında olan 6
Basın-SEN : Basımı durmuş gazete sayısı 13, yayında olan 6
İş yerlerinin açılması konusu... "Bilim insanlarının bize doğru yolu göstermesine izin verilmeli”
İş yerlerinin açılması konusu... "Bilim insanlarının bize doğru yolu göstermesine izin verilmeli”
Gürcafer, hükümetin bu kriz döneminde özel sektöre katkı yapma noktasında yetersiz kaldı
Gürcafer, hükümetin bu kriz döneminde özel sektöre katkı yapma noktasında yetersiz kaldığını kaydetti.
Rogers, ülkede ilk vakaların tespitiyle birlikte ciddi önlemler alındı
Rogers, ülkede ilk vakaların tespitiyle birlikte ciddi önlemler alındı
CTP Kadın Örgütü: Kadınlar ve çocuklar evdesiniz ama uzakta değilsiniz
CTP Kadın Örgütü: Kadınlar ve çocuklar evdesiniz ama uzakta değilsiniz
KKTC'deki vakalar: En genç 7 en yaşlı 78 yaşında...1 hamile hasta var
KKTC'deki vakalar: En genç 7 en yaşlı 78 yaşında...1 hamile hasta var
Ali Pilli: 100 odalı bir pandemi hastanesi yapmayı düşünüyoruz
08 Nisan 2020 Çarşamba 17:26
KKTC'de Toplam vaka sayısı 95 oldu...bugünkü vaka yurtdışından gelen temaslı bir vatandaş
08 Nisan 2020 Çarşamba 17:21
KKTC'de bugün 178 test yapıldı 1 pozitif vaka
08 Nisan 2020 Çarşamba 17:12
Çavuşoğlu: Aileler rahat ve huzurlu olsun
08 Nisan 2020 Çarşamba 16:53
Meteoroloji açıkladı: “Yarın ve Cuma yağmur var”
08 Nisan 2020 Çarşamba 16:41
Amcaoğlu: Türkiye bu süreçte KKTC için de bir paket hazırlığında
08 Nisan 2020 Çarşamba 16:38
Tatar:“2 gün sonra her şey bitecek diyemem. ama 10 nisan'dan sonra önümüzü inşallah daha rahat görebileceğiz’’
08 Nisan 2020 Çarşamba 16:33
Alo 102 İhbar Hattı İle Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Whatsapp Hizmet Hattı Devrede
08 Nisan 2020 Çarşamba 16:19
Akıncı’dan, Johnson’a “geçmiş olsun”
08 Nisan 2020 Çarşamba 16:12
“Covid-19 Ruhsal Danışma Hattı” açıldı
08 Nisan 2020 Çarşamba 15:44
YAZARLAR
Ediz TUNCEL
NBC ve anılarda Komutan Tahsin Ataizi
Ayşegül Garabli
ASKERDEKİ ÇOCUKLARIMIZ EMİN ELLERDE…
Hatice İNTAÇ
ÖLMEZ DE SAĞ KALIRSAK…….
Arif Alasya
HÜKUMETE SORULAR
Erkut YILMABAŞAR
Ekonomik tedbir ve Corona testleri
Taner ULUTAŞ
Bugün çocuğumuz ‘Detay’ın doğum günü
Ali KİŞMİR
FIRSAT VE KORKU
Fırat Borak
Karpaz Kimin Umurunda?
Turgut ÇALICI
İki Lakırdı da benden!
Yrd. Doç. Ercan HOŞKARA
Yatırım Yapmazsan Var Olamazsın: Hedefteki Kurum Kıb-Tek
Rana Sarro
Başıma gelen skandal olayı yazıyorum…
Nezihi BEYAZ
Zoru Başardılar
Ahmet İşcan
Mustafa Akıncı’ya Saldırmanın Dayanılmaz Hafifliği !..
Özal Ziya
Hükümet "huzur ve güvenlik"konusunu ciddiye almalı
Mesut GÜNSEV
ALTINI ÇİZDİĞİM SATIRLAR
Münür Rahvancıoğlu
Popülizm Nedir? Ne Değildir?
Hare Ergen
Babanın Gidişi
Adem KAVAZ
NE KADAR ÖNEMSENİYORUZ?
Cenk DİLER
“Kermiya’ya kaç, Yenişehir’e tut” mantığı olmasın!
Mustafa Keleşzade
Herkes bu kadar yalnızken neden herkes bu kadar yalnız?!
Tahsin Oygar
Nasıl iyi olunur?
Melin ULUÇ
‘’Haklı olmak’’ istersen…
Ali Can
Huş Behram
Yusuf Özgü SERTEL
Boşluğu Bilim-Kültür-Sanat doldursun
Erol SABIR
Dünya Çocuklar İçin Çok Tehlikeli Bir Yer
1
2
3
4
5
< hr>
SON DAKİKA HABERLER
22:06 -
Basın-SEN : Basımı durmuş gazete sayısı 13, yayında olan 6
21:58 -
"Koronavirüs Suudi Arabistan kraliyet ailesini de vurdu"
21:55 -
'Koronavirüsten korumak için kedilerinizi evde tutun'
21:48 -
İş yerlerinin açılması konusu... "Bilim insanlarının bize doğru yolu göstermesine izin verilmeli”
21:47 -
Güney Kıbrıs'ta Corona yasakları 30 Nisan'a kadar uzatıldı
21:44 -
Gürcafer, hükümetin bu kriz döneminde özel sektöre katkı yapma noktasında yetersiz kaldı
21:42 -
Rogers, ülkede ilk vakaların tespitiyle birlikte ciddi önlemler alındı
21:39 -
Siber, epidemiyolojik çalışmadan sonra sokağa çıkmak kademeli olarak başlayabilir
21:36 -
Birleşmiş Milletler, prezervatif üretiminin azalmasına karşı uyardı: İstenmeyen gebelikler artabilir
21:34 -
WHO Başkanı Ghebreyesus: Koronavirüsü politikaya alet etmeyin
21:29 -
ABD başkan adaylığı yarışı: Sander çekildi, Trump'ın olası rakibi Biden
21:28 -
Yoğun bakımda 3. gününe giren Başbakan Johnson'ın sağlık durumu düzelmeye başladı
21:27 -
Konteynerinde 39 ölü bulunan TIR'ın şoförü sorumluluğunu kabul etti
21:15 -
Türkiye'de 3 ay süreyle işten çıkarma yasaklanıyor
20:59 -
Belediye başkanı 'sosyal mesafe' denetimini artırdı; partiye yapılan baskında eşi tutuklandı
FOTO GALERİ
Fotoğraflarla Vuhan'da normale dönmeye başlayan hayat
İşte insanların Koronavirüs'ten korunmak için aldığı sıra dışı yöntemler
Corona'nın olmadığı Antarktika'daki 4 bin kişi krizi uzaktan izliyor
Koronavirüs izolasyonundan korkan genç kız intihar etti
1
2
3
4
5
6
7
8
VİDEO GALERİ
KKTC'Yi dehşete düşüren patlamalar vatandaşların kamerasına böyle yansıdı
Narkozun Etkisiyle Yeni Doğduğuna İnanan Çocuk
Kıbrıs'ı Kelebekler bastı, güzel görüntüler oluştu (Video)
Narenciye üreticileri Elye'de toplandı. Bicen: "Hükümet liboştur"
1
2
3
4
5
6
7
8
ÇOK OKUNANLAR
KKTC'de Toplam vaka sayısı 95 oldu...bugünkü vaka yurtdışından gelen temaslı bir vatandaş
Nusret paket servise başladı; fiyatlar sosyal medyanın diline düştü
Sürücülerin dikkatine!
Yine yurt krizi! 2 Bakan olay yerine gidiyor! Özersay empati çağrısı yaptı!
BU AY
|
BU HAFTA
|
DÜN
Ana Sayfa
|
SPOR
|
Para Borsa
|
DAÜ - Doğu Akdeniz Üniversitesi
|
Rio2016
|
LAÜ - Lefke Avrupa Üniversitesi
|
NEGOTIATIONS
|
İletişim
|
YDÜ - Yakın Doğu Üniversitesi
|
FILE
|
Ziyaretçi Defteri
|
GÜ - Girne Üniversitesi
|
GÜNEY KIBRIS
|
Site Haritaları
|
Eğitim
|
Avrupa
|
RSS
|
EMEK
|
KADIN
|
İngiltere
|
YAŞAM
|
CİNSEL SAĞLIK
|
Belediye Seçimleri 24 Haziran 2018
|
ÇEVRE
|
PARA
|
Sektörel Haber
Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs
| İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
Haber Scripti
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.