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Basın-SEN : Basımı durmuş gazete sayısı 13, yayında olan 6

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Basın-SEN : Basımı durmuş gazete sayısı 13, yayında olan 6
Basın-SEN : Basımı durmuş gazete sayısı 13, yayında olan 6

Basın-SEN : Basımı durmuş gazete sayısı 13, yayında olan 6

İşte medyada rakamlar;

basin.jpg

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