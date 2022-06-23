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Basın-Sen basın açıklaması yayımladı

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AKP’nin ve MHP’nin hazırladığı "dezenformasyon yasası” olarak bilinen ve geçtiğimiz hafta TBMM Adalet Komisyonu’nda bazı değişiklikleri kabul edilen Türkiye Basın Kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapan kanun teklifine karşı sokağa çıkan
Basın-Sen basın açıklaması yayımladı

tasarının geri çekilmesini isteyen ve sembolik olarak kalemlerini bırakan tüm meslektaşlarımızı selamlıyoruz

 

Gerici AKP rejiminin, Türkiye’de özgürlüklerle ilgili 20 yılda yarattığı tahribatı derinleştirecek olan, oradaki meslektaşlarımız tarafından “sansür yasası” olarak anılan ve “Yalan haber yaymak” suçlamasıyla muhalif tüm gazetecilere hapis yolunu açmaya çalışan tasarıya karşı direnen tüm gazeteci ve basın emekçilerinin yanındayız.

 

Türkiye’nin basın ve ifade özgürlüğüne darbe vurmak isteyen gerici AKP zihniyetinin son dönemde baskılarını artırmak için yaptığı hamleler Kıbrıs’ın kuzeyinden hem izlenmekte hem de bizzat hissedilmektedir.

 

Türkiye’de kanun dahi değişmeden yaratılan düzenin bir benzerini ülkemizde yaratmak isteyenlere karşı verdiğimiz mücadele içinde, oradaki gazeteci ve basın çalışanı meslektaşlarımızla da aynı zamanda dayanışma içinde olduğumuzu vurgularız.

 

Hem Türkiye’de hem de ülkemizde basın ve ifade özgürlüğüne karşı yapılmak istenen tüm faşist yasaların dün olduğu gibi bugün de karşısında olacağız.

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