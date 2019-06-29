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Basın-Sen: “basın ve ifade özgürlüğünü demir parmaklıklar ardında tutma çabası sürüyor”

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Kişmir, konuyla ilgili açıklamasında, basın ve ifade özgürlüğünü demir parmaklıklar ardında tutma çabasının devam ettiğine işaret etti.
Basın-Sen: “basın ve ifade özgürlüğünü demir parmaklıklar ardında tutma çabası sürüyor”

Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen) Başkanı Ali Kişmir, Türkiye’da sendika.org editörü gazeteci Ali Ergin Demirhan’ın gözaltına alınmasını eleştirdi ve Demirhan’a dayanışma belirtti.

Kişmir, konuyla ilgili açıklamasında, basın ve ifade özgürlüğünü demir parmaklıklar ardında tutma çabasının devam ettiğine işaret etti.

Kişmir, Demirhan’ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınmasının, Türkiye’deki basın ve ifade özgürlüğünün geldiği durumu net olarak özetlediğini kaydetti.

Kişmir, özellikle uluslararası camianın yaşananlar karşısında sadece açıklama yapmakla yetinip, hiçbir yaptırım uygulamamasını da eleştirdi.

Ali Kişmir, açıklamasını, “Basın Emekçileri Sendikası olarak, Ali Ergin Demirhan ve tüm tutuklu meslektaşlarımıza dayanışmamızı belirtiriz. Basın ve ifade özgürlüğü onurumuzdur” sözleriyle tamamladı.

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