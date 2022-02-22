Basın-Sen Başkanı Ali Kişmir'e dava okundu

Polis, Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen) Başkanı Ali Kişmir'e bir buçuk yıl önce yazdığı köşeyazısıyla ilgili dava okudu.

"AĞIR CEZADA, 10 YILA KADAR HAPİS İSTEMİYLE GÖRÜŞÜLMESİ ARZULANIYOR!"

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Kişmir, davanın 10 yıla kadar hapis istemiyle ağır cezada görüşülmesinin arzulandığını kaydetti.

İşte Kişmir'in sosyal medya paylaşımı:

"Bugün Polis Genel Müdürlüğü’nde (bu bir ilk olabilir) yazdığım bir yazıdan dolayı şahsıma dava okundu. Yurtdışına çıkma yasağı talebinin de olduğu bu davanın ağır cezada 10 yıla kadar hapis istemiyle görüşülmesi arzulanıyor!.."

Ali Kişmir’in 10 yıl hapsi isteniyor

Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen) Başkanı Ali Kişmir‘e 1 buçuk sene önce yazdığı bir köşe yazısından dolayı poliste dava okundu, Kişmir’in Ağır Ceza‘da yargılanması talep ediliyor.

Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı, Basın Emekçileri Sendikası Başkanı Ali Kişmir‘in avukatlığını üstlendiğini açıklayarak, 10 yıl hapis öngörülen bu tip Ceza davalarının, çağ dışı ve baskıcı rejimler tarafından, insanların susmasını sağlamak için silah olarak kullandığını söyledi.