  • BIST 2.024,09
  • Altın 840.169
  • Dolar 13.795
  • Euro 15.662
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKAAdriana Lima, üçüncü kez anne oluyor

Basın-Sen Başkanı Ali Kişmir'e dava okundu

» »
Ağır Ceza'da yargılanması talep ediliyor
Basın-Sen Başkanı Ali Kişmir'e dava okundu

Polis, Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen) Başkanı Ali Kişmir'e bir buçuk yıl önce yazdığı köşeyazısıyla ilgili dava okudu.

"AĞIR CEZADA, 10 YILA KADAR HAPİS İSTEMİYLE GÖRÜŞÜLMESİ ARZULANIYOR!"

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Kişmir, davanın 10 yıla kadar hapis istemiyle ağır cezada görüşülmesinin arzulandığını kaydetti.

 

İşte Kişmir'in sosyal medya paylaşımı:

"Bugün Polis Genel Müdürlüğü’nde (bu bir ilk olabilir) yazdığım bir yazıdan dolayı şahsıma dava okundu. Yurtdışına çıkma yasağı talebinin de olduğu bu davanın ağır cezada 10 yıla kadar hapis istemiyle görüşülmesi arzulanıyor!.."

 

Ali Kişmir’in 10 yıl hapsi isteniyor

Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen) Başkanı Ali Kişmir‘e 1 buçuk sene önce yazdığı bir köşe yazısından dolayı poliste dava okundu, Kişmir’in Ağır Ceza‘da yargılanması talep ediliyor.

Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı, Basın Emekçileri Sendikası Başkanı Ali Kişmir‘in avukatlığını üstlendiğini açıklayarak, 10 yıl hapis öngörülen bu tip Ceza davalarının, çağ dışı ve baskıcı rejimler tarafından, insanların susmasını sağlamak için silah olarak kullandığını söyledi.

basin-sen.jpg

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Turizm Bakanlığı Ocak 2022 verilerini açıkladı22 Şubat 2022 Salı 12:58
  • Rusya'nın Ukrayna'daki ayrılıkçı bölgeleri tanıması ne anlama geliyor?22 Şubat 2022 Salı 12:55
  • Gazeteciler Birliği: Ülkemizin Basın Özgürlüğü Sıralamasındaki Konumunu Yükseltecek Çalışmalar Şarttır22 Şubat 2022 Salı 12:51
  • Dolar 13,80 liradan, sterlin 18,74 liradan işlem görüyor22 Şubat 2022 Salı 12:38
  • Tarihi surlar dün gece çöktü22 Şubat 2022 Salı 12:13
  • Kıbrıs Türk basınının değerli isimlerinden Meral Öztürk, hayatını kaybetti22 Şubat 2022 Salı 12:06
  • Halil Falyalı cinayeti: 'Söylemez Kardeşler'e tutuklama22 Şubat 2022 Salı 11:56
  • Işıksal,“Müslümanların Karşılaştıkları İnsan Hakları İhlalleri” konferansında KKTC’yi temsil etti22 Şubat 2022 Salı 11:41
  • Cumhurbaşkanı Tatar, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı üyelerini kabul etti22 Şubat 2022 Salı 11:28
  • Çamurova bölgesine girmeyin22 Şubat 2022 Salı 11:17
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti