  • BIST 89.740
  • Altın 348,665
  • Dolar 6,6994
  • Euro 7,2247
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKANarenciye İhracat Teşvik Primlerinde Yeni Düzenleme

Basın-Sen Başkanı Kişmir: “Basın sektöründe işçi kıyımı yaşanmakta”

» »
Basın-Sen Başkanı Kişmir: “Basın sektöründe işçi kıyımı yaşanmakta”
Basın-Sen Başkanı Kişmir: “Basın sektöründe işçi kıyımı yaşanmakta”

Basın Emekçileri Sendikası(Basın-Sen) Başkanı Ali Kişmir, birçok basın emekçisinin maaşlarını alamadığını, işten çıkarılanlar olduğu gibi çalıştıkları yerden gelecekleri hakkında bilgi sahibi olamayan üyelerinin de olduğunu belirterek, “ Şu anda basın sektöründe işçi kıyımı daha krizin ilk ayında yüzde 30, maaş ödeme sıkıntısı ise yüzde 70 civarlarındadır” dedi.

Ali Kişmir, basın sektöründeki çalışan durumuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, “Özellikle Toplu İş Sözleşmesi bulunmayan yerlerde kontrol elden kaçmış durumdadır. Resmen işçi kıyımı yaşanmaktadır” dedi.

Kişmir, bugün itibarıyla, Sendikanın toplu iş sözleşmesi yaptığı 7 işyerinden 3’ünün çalışanlarına tam maaş ödemesi yapabildiğini; 1 iş yerinin emekçilerle anlaşarak, Sendikaya da bilgi vererek çalıştırmadığı işçilerin maaşlarından kesintiye gideceğini, haftalık ödeme sistemine geçeceğini ve yaptığı kesintileri süreç normalleşince geri ödeyeceğini; 3 iş yerinin ise Sendikayla görüşmeden aldıkları yanlış kararlarla emekçilerin geleceğini belirsizliğe soktuğunu kaydetti.

Ali Kişmir, “Ayrıca bu iş yerlerinde ne yazık ki Toplu İş Sözleşmesi, İş Yasası ve Basın İş Yasası hiçe sayılarak bazı emekçilere maaş ödemesi yapılmamış, hatta üstüne işten durdurmalar yaşanmıştır. Toplu İş Sözleşmesi bulunmayan yerlerde ise durum çok daha vahim bir hal almıştır. Birçok basın emekçisi maaşlarını alamamış durumdadır. Evlerine tek kuruş götürememiş konumdadırlar. Ayrıca işten çıkarılanlar olduğu gibi çalıştıkları yerden hiçbir şekilde gelecekleri hakkında bilgi sahibi olamayan üyelerimiz de mevcuttur. Şu anda basın sektöründe işçi kıyımı daha krizin ilk ayında yüzde 30 civarlarındadır. Maaş ödeme sıkıntısı ise yüzde 70 civarlarındadır. Böyle devam ederse,  gelecek ay işçi kıyımının yüzde 50’yi aşması ve maaş ödeme ile kesintisinin yüzde yüze dayanması kaçınılmazdır” dedi. 

Kişmir, basın emekçilerini sokağa atmanın “vefasızlık ve vicdansızlık” olduğunu kaydetti.

Basın sektörünün içerisinde bulunduğu durumu hem defalarca dile getirdiklerini hem de ilgili mercilere aktardıklarını kaydeden Kişmir, “Hükümetin bu konuyu şimdi gündemine alması çok geç kalınmış bir adımdır ve ne yazık ki bazı basın kuruluşları ile basın emekçileri için bu adım artık bir şey ifade etmeyecektir. Özellikle Toplu İş Sözleşmesi bulunmayan yerlerde kontrol elden kaçmış durumdadır. Resmen işçi kıyımı yaşanmaktadır” dedi. 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • K.T. Veteriner Hekimler Sendikası'ndan pandemi açıklaması03 Nisan 2020 Cuma 13:25
  • Kanunsuz Uyuşturucu Madde Tasarrufu Ve Cezaevine Yasak Eşya Sokmak03 Nisan 2020 Cuma 11:51
  • Ani Ve Gayri Tabii Ölüm03 Nisan 2020 Cuma 11:44
  • Firari zanlı 2 yıl sonra yakalandı!03 Nisan 2020 Cuma 11:44
  • KKTC'de sıradan bir gün! 82 kişi sokağa çıkma yasağını ihlal etti!03 Nisan 2020 Cuma 11:34
  • Bilim Kurulu Başbakan Tatar başkanlığında toplandı03 Nisan 2020 Cuma 11:32
  • Sanayi Odası, Koruyucu Giysi Ve Maske Üretimi İçin Çalışma Yapıldığını Bildirdi03 Nisan 2020 Cuma 11:28
  • Ataoğlu, Ekonomik Durum İçin De Koordinason Konseyi Kurulması Çağrısında Bulundu03 Nisan 2020 Cuma 10:50
  • Sucuoğlu: “Virüsü atlatmış gibi, geçim derdine düştük”03 Nisan 2020 Cuma 10:39
  • Bakan Üstel: “Kimse sağlığı politik malzeme haline getirmesin”03 Nisan 2020 Cuma 09:53
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti