Basın-Sen Başkanı Kişmir isyan etti! Dünyanın tanıdığı kart ile basın mensupları Maraş'a giremeyecek!

İşte o açıklama;

Dışişleri Bakanlığı, basın mensuplarını Maraş’a götürüyor” diye bilgi geliyor...

Verilen irtibat numarasını arıyorsun, “Sarı basın kartın varsa gidebilirsin” deniyor!..

“Neden” sorusuna ise, “Asker öyle istiyor” cevabı veriliyor...

O zaman Dışişleri Bakanlığı değil “askerin izni ile bir kesim basın mensubu Maraş’a gidiyor” diye bilgi verilsin...

Şov yapılmasın!..

Bu ülkede Basın Emekçileri Sendikası üyeleri, uluslararası tek tanınmış IFJ-EFJ basın kartına sahiptirler ve bu basın kartı ile dünyanın her yerinde akreditasyon gerekmeden her yere girebiliyorlerken, kendi ülkelerinde tüm dünyanın tanıdığı basın kartıyla Maraş’a giremiyorlar!!!

Olacak iş değil!..

Sonra da, “Neden dünya bizi görmüyor!”

E sen dünyanın kabul ettiğine değer vermiyorsun ki dünya da sana değer göstersin!..

Tüm dünyada bu toplumu resmi olarak temsil eden biz, kendi topraklarımızda kabul görmeyen de biz!..

#Banana