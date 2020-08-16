Basın-Sen Başkanı Kişmir, Pilli'ye sert çıktı

Basın Emekçileri Sendikası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kişmir, sendika adına yaptığı yazılı açıklamasında, Sağlık Bakanı Ali Pilli'nin, "bizden önce verileri açıklayan gazeteciler hakkında soruşturma başlatacağız" ifadelerine sert çıktı.



Kişmir, Pilli'nin açıklamasının, bulunduğu makamın ve hükümetin Covid-19 ile mücadeleki beceriksizliklerinin acısını basından çıkarma gayreti düşülen acizliğin bir göstergesi olduğunu söyledi. "Sürecin hiçbir anında bu topluma güven veremeyen, bir pandemi hastanesi sorununu dahi çözemeyen sağlık bakanının basını tehdit etmesinin tek nedeni sürecin kontrolünün elinden kaçmış olmasıdır" diyen Kişmir, toplumsal bilgide boşluğu yaratanın Sağlık Bakanlığı olduğunu vurguladı.



Kişmir'in açıklamasının tamamı şu şekilde:



"Sağlık Bakanı Ali Pilli, bulunduğu makamın ve hükümetin Covid-19 ile mücadeleki beceriksizliklerinin acısını basından çıkarma gayreti düşülen acizliğin bir göstergesidir.

Sürecin hiçbir anında bu topluma güven veremeyen, bir pandemi hastanesi sorununu dahi çözemeyen sağlık bakanının basını tehdit etmesinin tek nedeni sürecin kontrolünün elinden kaçmış olmasıdır.



Biz “Basın her zaman doğru haber yapıyor” demiyoruz. Her haber sitesini de basın olarak kabul etmiyoruz. Ancak sürekli bir şekilde Covid-19 ile ilgili gelen ihbarları toplumla paylaşma gereği duyan basının bunu doğru ya da yanlış yapması tamamen sağlık bakanlığına bağlıdır. Toplumsal bilgide de boşluğu yaratan sağlık bakanlığıdır, bilgiye ulaşımı zorlaştıran da!



O nedenle Sağlık Bakanı Ali Pilli’ye tavsiyemiz, önce toplumumuzu doyurucu bilgileri zamanında paylaşmayı becerebilmesi ve kendini izah edebilmesi, sonra başka yerlerde suç aramasıdır. Şu anda şikayet ettiği şey kendi yarattığı boşluğu başkalarının doldurmasıdır.



Bu bağlamda sayın bakanı, basını yasal işlem kullanmakla tehdit eden talihsiz açıklamasını düzeltmeye ve bahsettiği yasal işlemi derhal devlete taahhüt verip uymayan ve tüm toplumun sağlığını tehlikeye sokan kişilere uygulamaya davet ediyoruz.

Aksi halde girdiği bu yanlış yolda yaşayacağı pişmanlığın her geçen gün artarak devam edeceğini açıkça ifade ediyoruz. Hükümetin koyduğu kurallara önce hükümetin kendisinin uymadığı bir ortamda basını tehdit etmek kimsenin haddine değildir. O nedenle yapacağınız düzeltmeyi dört gözle bekliyoruz Sayın Pilli!



Basın Emekçileri Sendikası

Yönetim Kurulu (a)

Başkan

Ali Kişmir