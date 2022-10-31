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Basın-Sen Başkanı Kişmir: Sevilay Direkoğlu’nu Unutmayacağız

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Basın-Sen Başkanı Kişmir: Sevilay Direkoğlu’nu Unutmayacağız
Basın-Sen Başkanı Kişmir: Sevilay Direkoğlu’nu Unutmayacağız

Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen) Başkanı Ali Kişmir, ülke basınına uzun yıllar hizmet veren Sevilay Direkoğlu’nu unutmayacaklarını belirtti.

Kişmir, Direkoğlu’nun vefatı nedeniyle yayımladığı mesajda, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nda yayın yönetim sorumlusu, program yapımcısı ve sunucusu olarak hizmet veren Sevilay Direkoğlu’nu kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşadıklarını ifade etti.

Direkoğlu’nu, gerek ülke basınının gelişmesinde çalışmalarıyla, gerekse mesleğe yeni başlayanlara yol göstericiliğiyle her daim özlemle anımsayacaklarını vurgulayan Kişmir, Direkoğlu’nun mesai arkadaşlarına, sevenlerine ve yaslı ailesine başsağlığı diledi.

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