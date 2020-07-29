Basın-SEN Başkanı Kişmir sordu: "Müteahitler Birliği tarafından Medya satın mı alınmak isteniyor?"

İşte açıklama;

Sayın Ahmet Noyan’a ve Kıbrıs Türk Müteahhitler Birliği’ne Soruyoruz;

Kıbrıs Türk Müteahhitler Birliği’nin Whatsaap grubunda Sayın Ahmet Noyan basını satın almak için 100 bin Sterlin para ayırdığını söyledi mi?

Özellikle bu parayı Kıbrıs Gazetesi ve Başbakan Ersin Tatar’ın kanalını satın almak için kullanacağının altını çizdi mi?

Ve Sayın Noyan’ın bu yöndeki tutumu Müteahhitler Birliği tarafından uygun görülüp hayata geçirildi mi?

Sorularımız gayet açık ve nettir. Medyayı bir malmış gibi görmek ve istenildiği anda tüm medyayı satın alacağını zannetmek en hafif deyimle küstahlıktır. Sorularımıza yanıt bekliyoruz.

Basın Emekçileri Sendikası

Yönetim Kurulu (a)

Başkan

Ali Kişmir