  • BIST 1.136
  • Altın 443,918
  • Dolar 6,9640
  • Euro 8,1969
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 30 °C
  • Ankara 32 °C
SON DAKİKABakan Pilli:Toplam 857 test yapıldı, 3 pozitif vakaya rastlandı

Basın-SEN Başkanı Kişmir sordu: "Müteahitler Birliği tarafından Medya satın mı alınmak isteniyor?"

» »
Basın-SEN Başkanı Kişmir sordu: "Müteahitler Birliği tarafından Medya satın mı alınmak isteniyor?"
Basın-SEN Başkanı Kişmir sordu: "Müteahitler Birliği tarafından Medya satın mı alınmak isteniyor?"

İşte açıklama;

Sayın Ahmet Noyan’a ve Kıbrıs Türk Müteahhitler Birliği’ne Soruyoruz;

Kıbrıs Türk Müteahhitler Birliği’nin Whatsaap grubunda Sayın Ahmet Noyan basını satın almak için 100 bin Sterlin para ayırdığını söyledi mi?

Özellikle bu parayı Kıbrıs Gazetesi ve Başbakan Ersin Tatar’ın kanalını satın almak için kullanacağının altını çizdi mi?

Ve Sayın Noyan’ın bu yöndeki tutumu Müteahhitler Birliği tarafından uygun görülüp hayata geçirildi mi?

Sorularımız gayet açık ve nettir. Medyayı bir malmış gibi görmek ve istenildiği anda tüm medyayı satın alacağını zannetmek en hafif deyimle küstahlıktır. Sorularımıza yanıt bekliyoruz.

Basın Emekçileri Sendikası
Yönetim Kurulu (a)
Başkan
Ali Kişmir

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Merit Crıstal Cove’dan test sonucu pozitif çıkan kişiyle ilgili açıklama29 Temmuz 2020 Çarşamba 18:53
  • 5 yeni pozitif vaka: Hastane yerine otele yerleştirildiler29 Temmuz 2020 Çarşamba 18:47
  • Sağlık ve Maliye Bakanlıklarına siyah çelenk bırakılacak29 Temmuz 2020 Çarşamba 17:44
  • ‘Kıb-Tek’de müşavir işe gitmiyor’29 Temmuz 2020 Çarşamba 17:35
  • Sanayi Odası: “Üreticilere ve yerli ürünlere yöneltilecek her tür saldırının karşısındayız”29 Temmuz 2020 Çarşamba 17:34
  • "Nitelikli işgücü, başarılı toplum" projesi kapsamında satış ve pazarlama eğitimi gerçekleştirildi29 Temmuz 2020 Çarşamba 17:34
  • KTAMS yarın Ercan’da basın açıklaması yapacak29 Temmuz 2020 Çarşamba 17:27
  • “KKTC Yaşadığı İçin Türkiye’nin Kasasına Her Yıl 1 Milyar Euro Giriyor”29 Temmuz 2020 Çarşamba 17:05
  • Serdar Denktaş Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday mı olacak?29 Temmuz 2020 Çarşamba 16:36
  • Neden PCR'a izin veriliyor da ELİSA izni verilmiyor ?29 Temmuz 2020 Çarşamba 16:20
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti