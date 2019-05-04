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Basın-Sen Başkanı Kişmir’den “bazı kesimlere” çağrı: Basın emekçilerine daha saygılı olun

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Basın-Sen Başkanı Kişmir’den “bazı kesimlere” çağrı: Basın emekçilerine daha saygılı olun
Basın-Sen Başkanı Kişmir’den “bazı kesimlere” çağrı: Basın emekçilerine daha saygılı olun

(Basın-Sen) Başkanı Ali Kişmir, son dönemde birçok kesimin yaşadığı her sorun karşısında basına çattığını,  basın mensuplarına, haddini aşan suçlamalarda bulunduğunu kaydederek, “Bu yola başvuran kesimleri basın emekçilerine daha saygılı olmaya davet ediyoruz. Aksi tutumlar sergilenirse vereceğimiz tepki de aynı sertlikte olacak” dedi. 

Telekomünikasyon Dairesi Çalışanları Sendikası (Tel-Sen) Genel Başkanı Tamay Soysan’ın da basına yönelik suçlama ve ithamda bulunduğunu söyleyen Kişmir, bunu kabul etmelerinin mümkün olmadığını belirtti.

Kişmir, konuyla ilgili yazılı açıklaması şöyle:

“TEL-SEN’in Telekomünikasyon Dairesi ile ilgili mücadelesine ve ortaya koydukları görüşe saygı duyuyoruz. Hatta verdikleri mücadelede toplumsal anlamda ortak noktalarımız olduğu takdirde dün olduğu gibi bugün de Sendikal Platform içerisinde birlikte mücadele ettiğimiz TEL-SEN’e destek olmaya hazırız. Fakat sendika Başkanı Tamay Soysan’ın basına yönelik suçlamalarını ve ithamlarını kabul edebilmemiz mümkün değildir. Son dönemlerde birçok kesim yaşadığı her sorunda sürekli bir şekilde basına çatmakta ve haddini aşan suçlamalarda bulunmaktadır. Bu bağlamda son olarak bu yolu seçen Sayın Soysan ile bu yola başvuran tüm kesimleri basın emekçilerine daha saygılı olmaya davet ederiz. Aksi tutumların sergilenmesi halinde ise vereceğimiz tepkinin de aynı sertlikte olacağını kamuoyunun bilgisine getiririz.”

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