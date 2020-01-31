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Basın-Sen Başkanı Kişmir’den Çağrı: “Basın kuruluşlarını ve gazetecileri hedef alan seviyesiz yayınlara halk da ses vermeli”

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Basın-Sen Başkanı Kişmir’den Çağrı: “Basın kuruluşlarını ve gazetecileri hedef alan seviyesiz yayınlara halk da ses vermeli”
Basın-Sen Başkanı Kişmir’den Çağrı: “Basın kuruluşlarını ve gazetecileri hedef alan seviyesiz yayınlara halk da ses vermeli”

Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen)  Başkanı Ali Kişmir, basın kuruluşlarını ve gazetecileri hedef alan seviyesiz yayınlara karşı sadece meslek örgütlerinin değil halkın da ses yükseltmesi gerektiğini kaydetti.

Farklı fikirlere saygısı bulunmayan, ifade özgürlüğünü suç sayan sözde gazeteciler olduğunu, bu insanların ortaya koyduğu tavırlarla sınırları zorladığını kaydeden Kişmir, “Meslektaşlarımızın yanında durmaya, en sert şekilde karşılık vermeye kararlıyız” dedi.

Kişmir, yazılı açıklamasında özellikle son dönemde Gazeteci Serhat İncirli ve Kanal T’ye seviyesiz haberle saldıran kişiler bulunduğunu söyledi.

Ali Kişmir, Serhat İncirli’nin işten durdurulması için Kanal T’nin sahibi olan Sibel Tatar’a ve eşi Başbakan Ersin Tatar’a baskı yapıldığını savundu.

“Bu seviyesiz yayınlar karşısında sadece örgüt olarak biz değil tüm toplumumuz ses vermelidir” diyen Kişmir, “Dün sendikacıları ve siyasileri ‘hain’ olarak damgalayan bu kişiler, bugün gazetecilere de sırf düşünceleri yüzünden aynı şekilde saldırmaktadır. İfade özgürlüğüne yönelik bu tutum karşısında meslektaşlarımızın yanında durmaya, hatta bu saldırılar devam ettiği takdirde en sert şekilde karşılık vermeye kararlıyız” dedi.

Kişmir, ilgili mercileri “kin kusan” diye nitelendirdiği bu yayınların önüne geçmeye çağırdı.

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