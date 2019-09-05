Basın-Sen başkanı yeninde Ali Kişmir

31 Ağustos`da 21.Olağan Genel Kurul’unu gerçekleştiren Basın–Sen, yeni yönetim kurulunu belirledi. Bu çerçevede göreve gelen yeni yönetim kurulu, dün ilk toplantısını sendika lokalinde gerçekleştirerek görev dağılımı yaptı.
Görev dağılımı oybirliği kararı ile alındı.
Buna göre, Basın–Sen Başkanı Ali Kişmir, Genel Sekreter-Hurşide Baybora, Örgütlenme Sekreteri-Növber Gürtay, Mali İşler Sekreteri-Evrim Kamalı, Dış İlişkiler Sekreteri Çağdaş Öğüç, Mali Sekreter Yardımcısı-Münür Özdiren, Örgütlenme Sekreter Yardımcısı–Hasan Çağda, Dış İlişkiler Sekreter Yardımcısı-Tünay Mertekçi, Koordinatör Ali Kurtoğlu olurken, Denetim Kurulu ise Serkan Soyalan, Mete Azizoğlu, Hüseyin Avlamaz`dan oluştu.
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