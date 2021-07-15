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Basın-Sen başkanlığına yeniden Ali Kişmir getirildi

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Basın-Sen’den verilen bilgiye göre, 11 Temmuz’da 22. Olağan Genel Kurulu'nu düzenleyerek yeni Yönetim Kurulu’nu belirleyen Basın-Sen, görev dağılımını dün akşam sendika lokalinde gerçekleştirdi.
Basın-Sen başkanlığına yeniden Ali Kişmir getirildi

Basın-Sen başkanlığına yeniden Ali Kişmir getirildi.

Basın-Sen’den verilen bilgiye göre, 11 Temmuz’da 22. Olağan Genel Kurulu'nu düzenleyerek yeni Yönetim Kurulu’nu belirleyen Basın-Sen, görev dağılımını dün akşam sendika lokalinde gerçekleştirdi.

Buna göre Basın-Sen'de görev dağılımı şu şekilde oldu:

“Başkan Ali Kişmir, Genel Sekreter Serkan Soyalan, Örgütlenme Sekreteri Növber Gürtay, Mali İşler Sekreteri Evrim Kamalı, Basın, Yayın ve Propaganda Sekreteri Pınar Barut, Dış İlişkiler Sekreteri Ali Kurtoğlu, Sosyal İşler Sekreteri İrfan Gündüzler, Faal Üye Çağdaş Ögüç, Ömer Tatlısu, Sendika Koordinatörü Münür Özdiren”

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