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Basın-Sen: “Bilişim Suçları Yasası yarın Anayasa Mahkemesi'nde görüşülecek”

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Basın Emekçileri Sendikası, Bilişim Suçları Yasası'nın iptali için Anayasa Mahkemesi'ne götürdüğü davanın yarın görüşüleceğini açıkladı. 
Basın-Sen: “Bilişim Suçları Yasası yarın Anayasa Mahkemesi'nde görüşülecek”

Basın Emekçileri Sendikası, Bilişim Suçları Yasası'nın iptali için Anayasa Mahkemesi'ne götürdüğü davanın yarın görüşüleceğini açıkladı. 

Basın-Sen Mali İşler Sorumlusu Evrim Kamalı’nın yaptığı açıklamaya göre, saat 10.00'da görüşülecek davayla ilgili olarak Basın-Sen’e, KTÖS, Çağ-Sen, Bağımsızlık Yolu, TKP-YG, BKP ve Sol Hareket de destek veriyor.

Kamalı açıklamasında, halkın tamamını ilgilendiren Bilişim Suçları Yasası'nın görüşülmesiyle ilgili olarak, destek veren örgütlerin, hem üyelerine hem de halka çağrıda bulunduğunu belirterek, "Bu yasa hepimizi ilgilendiriyor. Anayasa Mahkemesi'nde görüşülecek olan davaya tüm halkımız davetlidir" dedi.

Sendikayı bu davada temsil eden Avukat Tacan Reynar, iptal davası ve ara emri müracaatı gerçekleştirdiklerini kaydederek, ilgili yasada ifade özgürlüğü ve basın özgürlüğüne aykırı maddeler olduğunu dile getirmişti. 

Yasada, özel hayatı ilgilendiren bazı maddeler hakkında da itirazları olduğunu anlatan Reynar, ilgili tüm emareleri mahkemeye sunacaklarını kaydetti.

 

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