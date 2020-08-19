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Basın-Sen: BRT'de çalışanlara büyük baskı var!

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Bay-Sen’in de açıkça ifade ettiği üzere kurum yönetim kurulu başkanı ve üyelerinin çalışanları tehdit etmesi kabul edilemezdir
Basın-Sen: BRT'de çalışanlara büyük baskı var!

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu, hükümetin veya bir partinin değil bu toplumun sesi olmalıdır. Bir partinin seçim bürosu konumundan çıkartılıp bu topluma hizmet vermesi gerekmektir. Ne yazık ki şu anda BRTK ve kurum çalışanları büyük baskı altındadırlar. Özellikle de siyasi görüşü hükümet ile uyuşmayan kişilere uygulanan mobing her geçen gün artmaktadır. BRTK’da yetkili pozisyonda olan Bay-Sen’in bu bağlamda baskılara karşı verdiği mücadeleyi selamlıyor ve onlara tam destek olduğumuzu belirtiyoruz.

Özellikle Bay-Sen’in de açıkça ifade ettiği üzere kurum yönetim kurulu başkanı ve üyelerinin çalışanları tehdit etmesi kabul edilemezdir. Çağdışı bu yaklaşımı sergileyen yönetim unutmamalıdır ki BRTK çalışanları yalnız değildir. Ortada bir Toplu İş Sözleşmesi vardır ve bu TİS’in altına imza koyan taraflar yasa gereği imzasının gereklerini yerine getirmekle yükümlüdür.

Çiftlik ağası gibi “ben yaparım olur” anlayışıyla bu süreç götürülemez.

Götürülür sananlar bu tavırlarında ısrarcı olmaya devam ettikleri takdirde en sert cevabı bizlerden alacaklarından şüphe duymasınlar!

Saygılarımızla;
Basın Emekçileri Sendikası
Yönetim Kurulu (a)
Ali Kişmir

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