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Basın-Sen: “Bu son şanstır söylemlere katılmıyoruz”

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Basın-Sen: “Bu son şanstır söylemlere katılmıyoruz”
Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen) Başkanı Ali Kişmir, mevcut müzakere sürecinin, Kıbrıs sorununun çözümü için son şans olduğu söylemlerine katılmadığını, “ortak vatan kurma” hayallerinin yıkılmadığını söyledi.

Basın-Sen Başkanı Kişmir, yaptığı yazılı açıklamada, “Bu Son Şanstır, Bu En İyi Şanstı ve Bir Daha Böyle Bir Şans Yakalanmayacaktır gibi söylemlere katılmıyoruz” dedi.

Tek hedeflerinin ortak vatan yaratmak, iki toplumun tek halk olarak yaşaması  olduğunu kaydeden Kişmir, “Elbette iki toplumda da sürecin çökmesiyle birlikte mutlak bir hayal kırıklığı vardır. Fakat bu ortak vatan kurma sevdamızı tüketmemiştir. Yine yılmayacağız, yine ayağa kalkıp, yine ‘çok iyi bir fırsat’ yakalayacağız ve bu defa yakalanan fırsatı olumlu bir sonuca taşıyabilmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız” dedi.

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