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Basın-sen: Bu zafer; mesleğini onuru ile yapan tüm gazetecilerindir

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Basın Emekçileri Sendikası (Basın-sen), bugün sonuçlanan Özgür Gazete-Ersin Tatar davasında, Tatar’ın yalan ve iftirafan mahkum edildiğini vurgulayarak, Mahkemelerin basın özgürlüğüne sahip çıktığını belirtti
Basın-sen: Bu zafer; mesleğini onuru ile yapan tüm gazetecilerindir

Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan sendika, “Bugün mahkemelerimiz yalanı ve iftirayı mahkum etmiştir!
Bugün mahkemelerimiz basın özgürlüğüne bir kez daha sahip çıkmıştır” ifadelerini kullanarak şunları söyledi;

“Bugün, geçmişin Başbakanı bugünün Cumhurbaşkanı, bir gazeteciye iftira attığı için mahkum olmuştur!
Bugün Kıbrıs’ın kuzeyine adaletin gücü dokunmuş, toplumsal umudun yeşermesi sağlanmıştır!

Gazeteci Pınar Barut’un muhteşem bir gazetecilik göstererek 2020 Cumhurbaşkanlığı Seçimlerine yapılan müdahaleyi ifşa etmesi ve sonrasında Ersin Tatar tarafından çeşitli yalan ve iftiralarla hedef gösterilmesi utancını bugün görüşülen dava sonrası yerini umuda bırakmıştır. Ersin Tatar, iftiraları sonucunda yargı tarafından mahkum edilmiştir.

Bu süreçte mücadele veren meslektaşımız ve Yönetim Kurulu Üyemiz ile Avukatı Mine Atlı’yı selamlar, bu zaferin mesleğini onuru ile yapan tüm gazetecilerin olduğunu belirtiriz”

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