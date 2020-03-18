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BASIN-SEN: “Çok Büyük Riskler Altında Kamu Görevi Yapan Basın Emekçileri İçin Bir Paket Hazırlamalı”

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BASIN-SEN: “Çok Büyük Riskler Altında Kamu Görevi Yapan Basın Emekçileri İçin Bir Paket Hazırlamalı”
BASIN-SEN: “Çok Büyük Riskler Altında Kamu Görevi Yapan Basın Emekçileri İçin Bir Paket Hazırlamalı”

: Basın-Sen, hükümetten “çok büyük riskler altında kamu görevi yapan basın emekçilerinin doğması net olan sorunları için” bir paket hazırlamasını talep etti.

“İçerisinden geçtiğimiz süreçte her yaptığımız açıklamada en riskli meslek gruplarının başında basının geldiğini ifade ettik” denilen açıklaamda, bilim insanlarının ortaya koydukları verilere dayanarak tüm basın emekçilerine gerekli uyarıların yapıldığı kaydedildi.

Açıklama şu ifadelerle devam etti:

“İnsan hakları çerçevesinde virüs ile ilgili nasıl haber yapılması gerektiğini sosyal medya sayfalarımızdan paylaştık. Bu süreçte örgütlü olduğumuz tüm kurumlarla istişare ederek çalışma koşulları hakkında bilgi aldık, öneriler yaptık, ortak kararlar aldık.

Tüm bunların yanında hükümetten ise bazı beklentiler ve taleplerimiz oldu. En önemli beklentimiz yazılı basının belirli bir süreliğine durdurulması ve bundan doğacak manevi eksikliğin sosyal medya üzerinden yapılması, maddi eksikliğin bir bölümünün ise devlet tarafından karşılanmasıydı. Ancak ne yazık ki hükümet bu yönde en ufak bir adım atmayı bırakınız, en ufak bir çalışma yapıp da tarafımıza bilgilendirme yapmamıştır.”

“Sendika olarak kamuoyu önünde hükümetten talebimiz, çok büyük riskler altında kamu görevi yapan basın emekçilerinin doğması net olan sorunları için bir paket hazırlamasıdır” denilen açıklamada yazılı basının 27 Mart tarihine kadar durdurulması, basın emekçilerinin vardiya sistemiyle en azami sayıda birlikte çalıştırılması, mümkün olduğunca basın emekçilerinin evlerinden hizmet vermeleri, sokakta çalışmak zorunda olan basın emekçilerine sağlıklarını korumak adına gerekli tüm sağlık teçhizatlarının sağlanması ve belirli bir süre zarfında bu emekçilere gerekli testlerin yapılması” talep edildi.

Açıklamada “İnanıyoruz ki, alınacak bu önlemlerle basın emekçilerinin risk ortamı azaltılacak, insanlarımızın haber alma hakkı ise internet gazeteciliği üzerinden yerine getirilecektir. Hükümeti bu konuda duyarlı olmaya ve bizleri sarsacak bir vaka olayına rastlanmadan bu adımları atmaya davet ediyoruz” denildi.

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