Basın-Sen, çözüm yanlılarına mücadele çağrısı yaptı

Basın-Sen Başkanı Ali Kişmir, Annan Planı referandumunun üzerinden 15 yıl geçtiğini belirterek, her iki taraftaki çözüm yanlılarını sokağa çıkmaya ve adayı yeniden birleştirmek, tek halk ve tek egemenliğe sahip olabilmek için mücadeleye çağırdı.

Yazılı açıklama yapan Kişmir, “Annan Planı referandumunun üzerinden tam 15 yıl geçmesine rağmen hâlâ içimizdeki barış ateşi ilk günkü gibi yanmaya devam ediyor. Çözüm ve barış yolunda ne sevdamız bitti ne de kavgamız. Tam bağımsız birleşik bir Kıbrıs için mücadele etmeye devam ediyoruz ve de etmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Kişmir açıklamasında, “Tüm Kıbrıslılar için en doğru seçenek olan çözüm için bir elmanın iki yarısı olan Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıslı Rumlar artık süreci ellerine alıp sokaklara dökülmelidirler. Güzel günler için motorları maviliklere sürmenin vaktidir. Artık bu düzene bir son vermenin zamanı gelmiştir. Her iki taraftaki çözüm yanlılarını sokağa çıkmaya ve adamızı yeniden birleştirmek, tek halk ve tek egemenliğe sahip olabilmek için mücadeleye çağırıyoruz” ifadelerine yer verdi.