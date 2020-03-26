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BASIN – SEN: “Ekonomik Bir Şekilde Ölün”

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BASIN – SEN: “Ekonomik Bir Şekilde Ölün”
BASIN – SEN: “Ekonomik Bir Şekilde Ölün”

Basın Emekçileri Sendikası (BASIN –SEN) hükümetin dün açıkladığı ekonomik paketi eleştirerek, “hükümetin; çalışanlara “ekonomik bir şekilde ölün” dediğini savundu.

BASIN-SEN Başkanı Ali Kişmir sendika yönetim kurulu adına yaptığı yazılı açıklamada, hükümetin dün açıkladığı birinci ekonomik paketin tam anlamıyla, ülkeyi içerisinde bulunduğu kaos ortamından karanlığa doğru iteceğini öne sürdü.

“30 madde civarında açıklanan önlemlerin özeti, tüm dünyanın büyük bir savaş verdiği Korona Virüs sürecinde yaşanan ekonomik krizin bedelinin tamamen emekçilere ödetilmesidir” diyen Kişmir, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“’Elzem hizmetler’ kapmasına alınmayan sektörler içerisinde basının olmamasının tam anlamıyla akıl tutulması olduğunu düşünürken, belediyelerin de bu kapsamda sayılmaması aslında ortada bir akıl tutulmasının değil bilinçli bir politikanın yürütüldüğünü göstermektedir. Hükümet sermayeye diş geçiremediği için tüm gücüyle emekçi kesime odaklanmış ve ellerini onların cebine atmış durumdadır. 

Başbakan Ersin Tatar’ın ekonomik önlemleri açıklarken tüm toplumun gözü önünde bankalara resmen ricada bulunması ve bu aciz duruşu sürecin en şeffaf özetidir.

İlk günden itibaren her türlü risk koşullarında kamu görevi yapan basın emekçileri ve gelirleri neredeyse sıfırlanan basın kuruluşları için en ufak bir önlem almayan hükümetin, son dönemlerde sadece BRT’yi kullanarak geçmişteki gibi tek sesli bir dönemi yaratma çabası, tamamen gerçekleri toplumdan saklama ve hükümet ile sermayenin istediği algının toplum üzerinde yaratılmasına yöneliktir. Sırf bu nedenle de özel basın kuruluşlarının batma noktasına gelmesi hükümeti çok da rahatsız etmemekte, hatta işlerine gelmektedir.

Şimdiden özel basın kuruluşlarında işten çıkarma haberleri bilgimize gelmektedir. Hükümetin bilmesini isteriz ki, bu işçilerin ellerinden alınmasına sebep olduğunuz ekmeklerinin kırıntıları boğazlarınıza takılacaktır. Günü geldiğinde bu basiretsizliğiniz karşılığını en sert şekilde alacaksınız.”

IRK AYIRIMI…

Alınan kararlarda ırk ayırımı yapıldığını kaydeden Kişmir, şöyle dedi:

“Başbakan’ın dünkü açıklamaları içerisindeki en korkunç konu ise ırk ayrımı yapılmasıdır. Dünyada insanlık suçu olarak kabul edilen bu davranış ahlaklı bir tavır değildir. Özel sektörde sadece KKTC ve TC vatandaşlarına katkı yapılacak olması ve diğer ülke emekçilerinin dışlanması bir insanlık suçudur. Irkçılığın en bariz örneğidir. Açıkça dile getirmek gerekirse, bu hükümetin bu topluma verecek hiçbir şeyi kalmamıştır. Özellikle de insanlık suçu işleyen ve aldıkları sözde önlemlerle bu toplumu bilinmezliğe iten hükümetten hiçbir beklentimiz kalmamıştır.

Tek temennimiz, “birinci” olarak açıklanan bu paketin ikincisinin açıklanmamasıdır. Çünkü halihazırda birincisi bizleri yok etmeye yetecek güçtedir.”

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