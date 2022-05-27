Basın-Sen: Emekçilerimiz ve kurumlarımız sahipsiz değildir

BASIN-SEN Örgütlenme Sekreteri Növber Gürtay tarafından yapılan yazılı açıklamada, Sosyal Sigortalar Dairesi’nin derin bir ekonomik buhrana sürüklendiği savunularak, kurumun özel bankalar aracılığı ile 30 milyon TL borç alması kararına tepki gösterildi.

Çalışanlarının prim borçlarını yatırmayan işletmelere af getirilmesinin ve bu affın süresinin uzatılmasının büyük bir utanç olduğu savunulan açıklamada, “Emekçilere İşsizlik Ödeneklerini dahi, işverenlerin prim borçlarından dolayı ödenmeyen bir yapı, işverenleri adeta mükafatlandırırken her alanda olduğu gibi emekçileri cezalandırıyor” denildi.

BASIN-SEN’in "emekçilerin, sigortalıların ve emeklilerin geleceğinin ipotek altına alınmasına karşı mücadeleri büyüteceğinin" belirtildiği açıklamada, “Unutulmasın ki, emekçilerimiz ve kurumlarımız sahipsiz değildir” denildi.