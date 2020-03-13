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Basın-Sen Gazeteciler İçin Öneri Listesi Hazırladı

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Basın-Sen Gazeteciler İçin Öneri Listesi Hazırladı
Basın-Sen Gazeteciler İçin Öneri Listesi Hazırladı

Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen), koronavirüs haberlerini yapan gazeteciler için 8 maddelik öneri listesi hazırladı.

Basın-Sen’in yayımladığı öneri listesinde; “teyit edilmemiş bilgilerin yayınlanmamasından ve sansasyonel başlıklardan uzak durulmasına” kadar bir dizi önerilerde bulunuyor.

Basın-Sen ayrıca Uluslararası Gazeteciler Ağı’nın yayımladığı raporun Türkçeye çevrilerek, servis edildiği de bildirdi.

Basın-Sen’in gazetecilere yönelik hazırladığı 8 maddelik öneri listesi şöyle:

“Teyit edilmemiş bilgileri haberlerinizde kullanmayın. Dünya çapındaki her krizde olduğu gibi, koronavirüs krizinde de kamuoyuna birçok bilgi sunulmaktadır. Bu bilgilerin hepsi de doğru bilgiler değildir. İnternetteki teyit edilmemiş, resmi kurumlar tarafından verilmemiş bilgilerin yayılması okuyucuları yanıltabilir.

Olayı anlatmaya odaklanın, analiz yapmaya değil. Büyük ölçekli sorunları anlamak için şu an çok erken. Görüş ve analizler önemli olmasına rağmen, bu aşamada bilgiyi olduğu gibi kamuoyuna yansıtmak, teyit edilmemiş bilgilerin yayılmasının da önüne geçilmesine yardımcı olur.

Başlıklarınıza dikkat edin. Okuyucularınızı manşetlerinize yanıltmayın. Yüksek miktardaki bilgi ve sosyal medyadaki tüketim olgusundan kaynaklı olarak, insanların haberlerini çoğu zaman başlıklardan aldığı bilinmektedir. Haberin akılda kalıcı olmasını istememize rağmen, daha fazla tıklama için gerçekleri çarptırmamaya gayret gösterin.

Unutmayın: Tüm rakamlar doğu değildir. Veri ve rakamlar gazeteciler için önemli enstrümanlardır. Ancak, küresel salgın durumlarında verilen rakamlar her zaman doğruyu aktarmayabilir. Bir veriyi gazetenizde paylaşmadan önce resmi kurumlardan bilginin doğruluğunu teyit edin.

“HABERİNİZİ YAPARKEN MÜMKÜN OLDUĞUNCA FAZLA İNSANLA KONUŞUN”

Haberinizi yaparken mümkün olduğunca fazla insanla konuşun. Koronavirüs, ülkeler, şehirler ve sosyal tabakalar arasındaki farklı insan gruplarını, farklı şekilde etkilemektedir. Çin'de etkilenenlerin deneyimi, İtalya'dakilerle aynı değildir. Aynı durum bizim ülkemiz için de geçerlidir. Gazetecilerin insanların içinde yaşadığı farklı gerçeklikleri yakalamak için ellerinden gelenin en iyisini yapma sorumluluğu bulunmaktadır. Dolayısıyla gazetecilerin, haberlerinde geniş bir ağ oluşturması gerekmektedir.

“IRKÇI İFADELERDEN UZAK DURUN”

Irkçı ifadelerden uzak durun. Küresel salgınların ırkçılık ve yabancı düşmanlığını yayma geçmişi vardır ve Covid-19 da bu noktada, farklı bir durumda değildir. Gazeteciler, haberlerini yaparken farklı dil/din/cinsel kimlik/ırktan insanları aşağılayıcı ya da dışlayıcı bir haber yapmamaya gayret göstermelidir.

Doğru kaynaklarla görüşmeye gayret gösterin. İhtiyacınız olan uzmanları ve görüşlerini araştırmaya özen gösterin. Doğru kaynaklarla görüşmeden yapılan haberler, yanlış ya da manipülatif bilginin yayılmasına aracılık edebilir.

“EL YIKAMA YÖNTEMLERİ İLE İLGİLİ YAZACAĞINIZ HEYECAN VERİCİ OLMAYAN HABERLER DE HAYATİ ÖNEM TAŞIR”

Heyecan verici olmayan hikayeleri ihmal etmeyin. Koronavirüs gibi küresel salgın haberleri, çarpıcı haberlerin yapılmasına ve ‘heyecan verici’ haberlerin kurgulanmasına sebebiyet vermektedir. Unutulmamalıdır ki, yazılacak her haber ödül almak zorunda değildir. El yıkama yöntemleri ile ilgili yazacağınız; heyecan verici olmayan haberler, hayati önem taşımaktadır. Bu tür haberlerin ihmal edilmemesi gerekmektedir.”

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