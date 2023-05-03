Basın-Sen: Gazetecilerin demokrasinin sesi olmasını sağlamak için gerekli ortam yaratılmalı

Basın Emekçileri Sendikası, basın özgürlüğünün, demokrasinin olmazsa olmazı olduğuna işaret ederek, gazetecilerin, toplumun ve demokrasinin sesi olmalarını sağlamak için gerekli ortamın yaratılmasının önemine dikkat çekti.

Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen), “3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü” nedeniyle yayımladığı mesajda, basın özgürlüğünün korunması ve desteklenmesi konusundaki taahhütlerini yineledi.

Basın özgürlüğüne saygı duymak ve gazetecilerin özgürce haber yapmalarına olanak sağlamanın demokrasinin korunması için hayati önem taşıdığı ifade edilen mesajda, Kıbrıs'ın kuzeyindeki basın özgürlüğü konusunda yaşanan sorunların hâlâ devam ettiği kaydedildi.

Kıbrıs'ın kuzeyindeki basın kuruluşlarının bugün, dünden daha çok siyasi baskılara, engellemelere ve tehditlere maruz kaldığı savunulan mesajda, tehdit ve baskıların, basın özgürlüğüne zarar verirken, gazetecilerin objektif ve özgürce haber yapmalarını engelleyerek, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesini imkansız kıldığına vurgu yapıldı.

Mesajda şu ifadelere yer verildi:

“Basın Emekçileri Sendikası olarak Kıbrıs'ın kuzeyindeki basın özgürlüğü konusunda yaşanan sorunlara dikkat çekmek ve bu sorunların çözümü için gereken adımların atılmasını talep etmek istiyoruz.

Örgütsel düzeyde ise yaptıklarımızın ve/veya yapacaklarımızın, meslektaşlarımızın basın alanına sahip çıkmasıyla doğru orantılı gelişeceğinin bilincindeyiz. İnanıyoruz ki, örgütlü gücümüzü her anlamda geliştirebildiğimiz oranda, basın emekçileri özgürleşebilecek, özgür gazeteciliğe ve basın özgürlüğüne bir adım daha yaklaşmış olacağız.

Biz sendika olarak ülkemizde bu yolda mücadele etmeye devam ederken, bağlı olduğumuz Dünya Gazeteciler Sendikası ve Avrupa Gazeteciler Sendikası aracılığıyla da dünyadaki tüm meslektaşlarımıza dayanışmamızı gösteriyoruz, göstermeye de devam edeceğiz.

Dünya genelinde tutuklu olan, katledilen veya özgürlüğü kısılan tüm meslektaşlarımız için yaşasın özgür ve bağımsız basın.”