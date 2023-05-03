  • BIST 4.424,75
  • Altın 1262.342
  • Dolar 19.4711
  • Euro 21.5194
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKACovid bitti sanmayın

Basın-Sen: Gazetecilerin demokrasinin sesi olmasını sağlamak için gerekli ortam yaratılmalı

» »
Basın Emekçileri Sendikası, basın özgürlüğünün, demokrasinin olmazsa olmazı olduğuna işaret ederek, gazetecilerin, toplumun ve demokrasinin sesi olmalarını sağlamak için gerekli ortamın yaratılmasının önemine dikkat çekti.
Basın-Sen: Gazetecilerin demokrasinin sesi olmasını sağlamak için gerekli ortam yaratılmalı

Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen), “3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü” nedeniyle yayımladığı mesajda, basın özgürlüğünün korunması ve desteklenmesi konusundaki taahhütlerini yineledi.

Basın özgürlüğüne saygı duymak ve gazetecilerin özgürce haber yapmalarına olanak sağlamanın demokrasinin korunması için hayati önem taşıdığı ifade edilen mesajda, Kıbrıs'ın kuzeyindeki basın özgürlüğü konusunda yaşanan sorunların hâlâ devam ettiği kaydedildi.

Kıbrıs'ın kuzeyindeki basın kuruluşlarının bugün, dünden daha çok siyasi baskılara, engellemelere ve tehditlere maruz kaldığı savunulan mesajda, tehdit ve baskıların, basın özgürlüğüne zarar verirken, gazetecilerin objektif ve özgürce haber yapmalarını engelleyerek, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesini imkansız kıldığına vurgu yapıldı.

Mesajda şu ifadelere yer verildi:

“Basın Emekçileri Sendikası olarak Kıbrıs'ın kuzeyindeki basın özgürlüğü konusunda yaşanan sorunlara dikkat çekmek ve bu sorunların çözümü için gereken adımların atılmasını talep etmek istiyoruz.

Örgütsel düzeyde ise yaptıklarımızın ve/veya yapacaklarımızın, meslektaşlarımızın basın alanına sahip çıkmasıyla doğru orantılı gelişeceğinin bilincindeyiz. İnanıyoruz ki, örgütlü gücümüzü her anlamda geliştirebildiğimiz oranda, basın emekçileri özgürleşebilecek, özgür gazeteciliğe ve basın özgürlüğüne bir adım daha yaklaşmış olacağız.

Biz sendika olarak ülkemizde bu yolda mücadele etmeye devam ederken, bağlı olduğumuz Dünya Gazeteciler Sendikası ve Avrupa Gazeteciler Sendikası aracılığıyla da dünyadaki tüm meslektaşlarımıza dayanışmamızı gösteriyoruz, göstermeye de devam edeceğiz.

Dünya genelinde tutuklu olan, katledilen veya özgürlüğü kısılan tüm meslektaşlarımız için yaşasın özgür ve bağımsız basın.”

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Davulcu: Kara para, basın özgürlüğüne en büyük tehdittir03 Mayıs 2023 Çarşamba 11:19
  • Akansoy: Kamu yayıncılığının geliştirilmesi, toplumun demokratikleşmesi için olmazsa olmazdır03 Mayıs 2023 Çarşamba 11:19
  • KTGB’de bu akşam basın özgürlüğü konuşulacak03 Mayıs 2023 Çarşamba 10:26
  • DAÜ'de ekonomik kriz! Mart ayı Sosyal Sigortaları yatmadı!03 Mayıs 2023 Çarşamba 10:16
  • İfade ve basın özgürlüğü, demokratik bir toplum için vazgeçilmezdir03 Mayıs 2023 Çarşamba 10:16
  • Devlet Üretme Çiftliği kasaplık hayvan satışı yapacak03 Mayıs 2023 Çarşamba 10:09
  • Cumhurbaşkanı Tatar, 1’inci Piyade Alay Komutanlığı’nda mücahitlerle bir araya geldi03 Mayıs 2023 Çarşamba 10:03
  • Sağlık Bakanlığı, gelen yeni ilaçların listesini açıkladı03 Mayıs 2023 Çarşamba 09:06
  • Mahmut Özçınar: Basın özgürlüğü, demokrasinin temel unsurlarından biridir03 Mayıs 2023 Çarşamba 08:57
  • Londra'dan İskele'ye acı haber.. İbrahim Gaşandiro hayatını kaybetti03 Mayıs 2023 Çarşamba 08:53
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti