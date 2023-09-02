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Basın-Sen, “Gazetecilik Suç Değildir” konulu panel düzenliyor

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Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen), Çarşamba günü “Gazetecilik Suç Değildir” konulu panel düzenliyor.
Basın-Sen, “Gazetecilik Suç Değildir” konulu panel düzenliyor

Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen), Çarşamba günü “Gazetecilik Suç Değildir” konulu panel düzenliyor.

Basın Emekçileri Sendikası (Basın- Sen), 6 Eylül Çarşamba günü "Gazetecilik Suç Değildir” konulu panel düzenleyecek. 

Basın-Sen Lokali’nde yapılacak panele konuşmacı olarak Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı ve Basın Emekçileri Sendikası Avukatı Cansu N. Nazlı katılacak. Panel saat 19.00’da başlayacak.

Konuya ilişkin sendika açıklamasında, “Basın Emekçileri Sendikası, özelde Basın-Sen Başkanı Ali Kişmir, genelde ise tüm basının ve ülkemizin aydın ve muhalif kesimlerinin üzerinde  baskı yoluyla yargıyı kullanarak oluşturulmak istenen yıldırma politikalarına karşı birleşme çağrısı” yapıldı.

Açıklamada “Kıbrıslıtürkler olarak kendi irademizle kendi ülkemizde var olmak konusundaki haklı inadımızı sürdüreceğiz” sözlerine yer verilip, “birlikte ve yan yana durarak ilgili tüm kesimlere ve deniz aşırı tüm müdahalecilere en güçlü şekilde tepki göstermek gerektiği” belirtildi.

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