Basın-Sen: Geldiğimiz noktada toplumsal varoluş kavgası verilmesi artık kaçılmazdır

"Kıbrıs Türk Öğretmen Sendikası’nın dün meclis önünden yaptığı eylem ve grev çağrısına kulak veriyor, bu yolda KTÖS ile birlikte toplumsal her türlü mücadelede omuz omuza yürüyeceğimizi belirtiyoruz"

Basın-sen KTÖS'ün eylem ve grev çağrısına yaptıkları açıklamayla destek vereceklerini belirtti.

Açıklamanın tam metni şu şekilde:

"Değerli toplumumuz, geldiğimiz aşamada toplumsal varoluş kavgası verilmesi artık kaçılmazdır. Bugüne kadar, yani 44 yıldır seçimler, siyasi partiler ve kurulan hükümetlerle geldiğimiz nokta ortadadır. Ankara’nın dayatmalarına boyun eğen ve kendi toplumunun çıkarlarını değil, Ankara’nın çıkarlarını öncelik haline getiren gelmiş geçmiş tüm hükümetler bizlere göstermiştir ki, toplumsal bir mücadele verilmeden bu bataklıktan kurtulmak mümkün değildir.

Bu bağlamda Kıbrıs Türk Öğretmen Sendikası’nın dün meclis önünden yaptığı eylem ve grev çağrısına kulak veriyor, bu yolda KTÖS ile birlikte toplumsal her türlü mücadelede omuz omuza yürüyeceğimizi belirtiyoruz. Bu bir varoluş kavgasıdır ve Basın-Sen her daim olduğu gibi bu kavgada yerini alacaktır.

Bizlerin hedefi Kıbrıslıların bu topraklarda var olabilmesi ve bu topraklara kök salabilmesidir. Yine bölünmüş değil birleşik bir Kıbrıs’a ulaşmak da en öncelikli hedeflerimiz arasındadır. Bu bağlamda ilerici örgütlerin yapacakları tüm eylem ve grevlere destek vereceğimizi kamuoyu ile paylaşırken, diğer ilerici örgütleri de bu çerçevede net bir tavır ortaya koymaya davet ediyoruz.

Evet, biz tarafız, kültürümüzün, toplumumuzun, barışın ve özgürlüğün tarafıyız."

Saygılarımızla;

Basın Emekçileri Yönetim Kurulu (a)

Başkan

Ali Kişmir





