Basın-Sen Genel Kurulu yapıldı

Genel Kurulda ilk olarak divan oluşumu yapıldı. Divan Başkanı Hüseyin Yalyalı, sekreterler Ömer Tatlısu ve Buluç Gökbörü oldu.

Genel kurul açılışında tüm basın şehitleri için 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı.



KİŞMİR



Açılış konuşmasını yapan Basın-Sen Başkanı Ali Kişmir, sendikanın zor koşullarda görev yürüttüğünü, özelde sendikalaşmanın önünün açılmamasının örgütlenmede bir sıkıntı olduğunu kaydetti.



Kişmir, Toplu iş sözleşmesi konusunda eski bakan Zeki Çeler döneminde biraz yol alındığını ancak ileriye götürülemediğini ifade ederek, Çeler'e teşekkür etti.



Önemli yerlere, "girilemez" denilen yerlere girdiklerini ifade eden Kişmir, bunları yaptıklarını ancak sorunların bitmediğini, ülke koşullarının belli olduğunu ancak en azından özeldeki çalışanların sözcüsü yardımcısı olabildiklerini kaydetti.



Basın-Sen olarak Sendikal platform içinde olduklarını, bugüne kadar hükümete gelen, mecliste yer alan partilerin sendikalara karşı neler yaptığını gördüklerini ifade eden Kişmir, özelde sendikalaşma için hiçbir adım atmadıklarını kaydetti.



Bu nedenle Sendikal Platformun önemli olduğunu ifade eden Kişmir, "Türkiye ülkede egemenlik kurmak istiyor, dayattığı paketler ülkede dönüşümler yaratıyor, dine suni İslama yöneltme baskısı var. Kıbrıs Türk halkının kendi hassasiyetleri değil Türkiye'nin hassasiyetlerine göre öz varlıklar kurumlar elimizden alınmaya doğru gidiyor. Bu yüzden Sendikaları önemli bir sorumluluk bekliyor, bize büyük bir görev düşüyor" diye konuştu.



Basın sektöründe de gidişatın iyi olmadığını, “kumarhane sahibi bazı iş insanları, adli sabıkaları olanların gazete sahibi olduğunu ve gerçek gazetecileri olumsuz etkilediğini” ifade eden Kişmir, özverili basın emekçilerinin de tüm bunlarla aynı kefeye konduğunu söyledi.



Kişmir, Basın- Sen olarak örgütlenmeye devam edeceklerini ifade ederek, bugün 320'yi aşkın üyeleri bulunduğunu, dış temsiliyetleri olduğunu belirterek, Basın -Sen olarak Kıbrıs'ta birleşik Kıbrıs yolunda her zaman tek halk tek devlet tek kimliği savunacaklarını kaydetti.

Kişmir, Basın-Sen'e geçmiş dönemde destek veren, hizmet eden üyelere de teşekkür etti.

BIÇAKLI



Sendikal Platform adına Türk-Sen Genel Başkanı Arslan Bıçaklı da, ülkede ve çalışma hayatında çok sorun olduğunu ifade ederek, özellikle son dönemde ülkede çok büyük sıkıntılar olduğunu söyledi.

Ülkede gerek iç konularda gerekse Kıbrıs konusunda yeni gelişmeler olduğunu ifade eden Bıçaklı, ülkede hükümetlere bile müdahale edildiğini, hükümetlerin değiştirildiğini, protokollerle ülkede her şeyin elden gittiğini savundu.



Bıçaklı, ülkede "sendikalar cumhuriyeti" olmadığını, yüzde 25-30 civarında bir sendikalaşma olduğunu, özelde hiç olmadığını ama bunun bile engellenmeye çalışıldığını ifade etti.



Ülkede telefon, elektrik, limanların özelleştirmeye çalışıldığını, Kooperatif Merkez Bankasının özel şirket yapılmak istendiğini savunan Bıçaklı, herkesin artık tavrını koyması gerektiğini ifade etti.



"Bir devlet düşünün ki yapacağı istihdamı bile başkasına sorar, hayat pahalılığı kesintisini iki devlet arasındaki protokole koyar" diyen Bıçaklı, bundan utandığını söyledi.



Ülkede özelleştirme belası olduğunu ifade eden Bıçaklı, bunun halkın malını satmak anlamına geldiğini ama halk yararına yapıldığının savunulduğuna işaret ederek, toplumun malı Ercan'ın satılmasını örnek verdi.



Bıçaklı, Kıb-Tek konusunda da açıklamalarda bulunarak, Başbakan'ın bu konuda "yalan" söylediğini iddia ederek, maliyenin kuruma borcu olduğunu ve kurumun hayır kurumu olmadığını söyledi.



Bıçaklı, "Ülkede ne elektrik ne telefon hiçbir kurumu satamazsınız, ne babanızdan ne dedenizden size kaldı. Hade sat da görelim" diye konuştu.



Arslan Bıçaklı, sendikalar olarak Kıbrıs’ta Liderlerin yeniden başlatacağı sürece destek verdiklerini de ifade ederek, liderlere bir an önce sonuç alıcı görüşmeler yapmalarını ve bu işi bitirmeleri çağrısında bulundu.



KULELİ

Türkiye Gazeteciler Sendikası temsilcisi Mustafa Kuleli de, Basın-Sen ile uluslararası dayanışma içinde de olduklarını ifade ederek, genel kurulu selamladı, dayanışma belirtti.

Kuleli, son dönemlerde gazeteciliğe karşı ülkede de dünyada da bir engelleme, sömürü olduğunu belirterek, basın özgürlüğünü, gazeteciliği savunmaya devam edeceklerini söyledi.

Kıbrıs'ta Güney'de de kuzeyde de gazetecilerin kendilerine ilham verdiğini ifade eden Kuleli, Basın-Sen ile dayanışma içinde olmaya devam edeceklerini ifade etti.



“Kıbrıs Gazeteciler Birliği” Genel Sekreteri Christos Christofides de, Basın- Sen genel kuruluna birlik üyelerinin selamlarını iletti, başarılar diledi.

İki örgüt arasındaki ilişkilerin son dönemde arttığını ifade eden ve iki örgütün birçok konuda gazeteciler için birlikte hareket ettiğini söyleyen Christofides, İki örgüt arasındaki ilişkilerin devam edeceğini söyledi ve iki örgüt arasındaki çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Konuşmaların ardından mesajlar okundu.



Basın-Sen 21. Olağan Genel Kurulu’na, Türk-Sen, Dev-İş, KTÖS, Türkiye Gazeteciler Sendikası, Kıbrıs Gazeteciler Sendikası, Bağımsızlık Yolu ve bazı siyasi parti temsilcileri ile üyeler katıldı.