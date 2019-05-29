Basın-Sen: Hala Sultan Kitap Günleri'nde Misyonerlik faaliyetleri yapılıyor

Basın-Sen Mali Sekreteri Deniz Abidin yaptığı yazılı açıklamada, kitap günlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi ve İslam propagandası yapıldığını dile getirdi
Organizasyona, ülkede faaliyet gösteren yayınevlerinin alınmamasını eleştiren Abidin, Türkiye’den gelen firmalara ayrıcalık tanınmasının kabul edilir olmadığını ifade etti.
Abidin, Basın –Sen olarak, ülkede faaliyet gösteren yayınevlerinin yanında olduklarını belirterek, Hala Sultan Kitap Günleri’nde etik değerleri hiçe sayanları kınadıklarını belirtti.
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