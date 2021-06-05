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Basın-Sen: Halkın Haber Alma Özgürlüğüne Darbe Vurulmaktadır

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Basın-Sen vatandaşlık dağıtıldığı ile ilgili iddiaları haber yapan 3 meslektaşları hakkında açıklamalarda bulundu.
Basın-Sen: Halkın Haber Alma Özgürlüğüne Darbe Vurulmaktadır

Gazeteciler yargılanıyor: Siyasiler göreve!

Vatandaşlık dağıtıldığı ile ilgili iddiaları haber yapan 3 meslektaşımız, “Özel Hayatın Gizliliğini İfşa” suçlamasıyla 6 yıla kadar hapis cezası riskiyle karşı karşıya!

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Özel Hayatın Gizliliği Yasası, birçok alanda bireylerin özel yaşamlarını koruma potansiyeline sahiptir. Basın Emekçileri Sendikası olarak, yasanın toplumsal çıkarları koruduğunu reddetmemekteyiz. Ancak yasa, basın özgürlüğü ve yolsuzlukların ortaya çıkarılması konusunda, ciddi sorunlar yaratmaktadır. Yasa ile, halkın haber alma özgürlüğüne darbe vurulmaktadır. Özel Hayatın Gizliliği Yasası’nın bir an önce değişmesi ve basın özgürlüğünü kısıtlamayacak şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.

Çok acil olarak, Özel Hayatın Gizliliği Yasası’na somut kriterler konarak, gazeteler ve gazeteciler lehine ispat yükünün düzenlenmesi gerekmektedir. Meclis’teki tüm partiler hemen göreve! Kaybedecek 1 günümüz dahi yok!

Meclis’teki vekillerin tamamı, acilen harekete geçilmemesi halinde, 3 meslektaşımızın hapse girmesinin de sorumlusu olacaktır!

Basın Emekçileri Sendikası

Yönetim Kurulu

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