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Basın-Sen: Halkın Sesi Gazetesi nefret suçu işlemiştir

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Basın-sen, “Aplıç Kapısı’nda görevli memurun cinsiyeti ne?” başlıklı haberin altına imza koyan Halkın Sesi Gazetesi açıkça nefret suçu işlemiştir " dedi
Basın-Sen: Halkın Sesi Gazetesi nefret suçu işlemiştir

Basın-sen yaptığı açıklamada Hakın Sesi Gazetesini halktan özür dilemeye çağırdı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Tamamı ile hiçbir kaynağa dayandırılmayan, dayandırılsa bile ifade özgürlüğünün içerisinde yeri olmayan “Aplıç Kapısı’nda görevli memurun cinsiyeti ne?” başlıklı haberin altına imza koyan Halkın Sesi Gazetesi açıkça nefret suçu işlemiştir.

Habercilik etiği açısından utanç kaynağı olan bu haberden dolayı Halkın Sesi Gazetesi’ni kamuoyundan özür dilemeye ve ilgili haberi derhal internet üzerinden kaldırmaya davet ediyoruz.

Hiçbir basın kuruluşunun, temel insan ve hak özgürlüklerini tehdit edici haber yapma hakkı yoktur. Bu rezaleti kabul etmemiz ve bu utanç verici durum karşısında sessiz kalmamız mümkün değildir. Halkın Sesi Gazetesi’ni sadece kınamıyoruz, kamuoyundan özür dilemeye de davet ediyoruz.

Saygılarımızla;
Basın Emekçileri Sendikası
Yönetim Kurulu (a)
Başkan
Ali Kişmir

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