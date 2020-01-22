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Basın-SEN: "İfade özgürlüğümüze vurulan en büyük darbe olmuştur."

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Basın-SEN: "İfade özgürlüğümüze vurulan en büyük darbe olmuştur."
Basın-SEN: "İfade özgürlüğümüze vurulan en büyük darbe olmuştur."

İşte açıklama;

22 Ocak tarihi bizlere faşizmi ve karanlığı  hatırlatıyor. Bundan 2 yıl önce Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Afrika Gazetesi önünde başlayan ve sırasıyla Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya sözlü saldırı ile Meclis damına çıkarak yabancı ülke bayrakları sallamaya kadar giden faşist ayaklanma, ülke demokrasimize ve ifade özgürlüğümüze vurulan en büyük darbe olmuştur.
1996 yılında Sivas’ın Madımak Otel’ine yapılan saldırıyı anımsatan 22 Ocak 2018 saldırısı
sonrası 26 Ocak 2018 tarihinde Kıbrıslı Türkler bir vücut haline gelmiş ve 10 binlerce insanın
katıldığı yürüyüşle bu zihniyetin Kıbrıs topraklarına ait olmadığını, asla da olmasına izin
verilmeyeceğini göstermiştir.
Ancak ne yazık ki, toplumsal bu hassasiyeti o günden beri hükümete gelen siyasi partiler
ortaya koyma cesaretini gösterememiş ve bu konuda bırakınız adım atmayı, yaşanılan bu
faşizm karşısında sessiz kalmayı tercih etmişlerdir. Bugün hala tüm görüntüler polisin elinde
olmasına rağmen aranan 9 kişi bulunamamış, Afrika Gazetesi çalışanlarını linç etmek isteyen
ve ceza alıp hapse yollanan kişiler ise 4’lü hükümet döneminde affedilmişlerdir!
Bu kara leke ne yazık ki hala sürmekte, siyasetimiz de hala bu kara leke karşısında sessiz
kalmaktadır. Biz o günde susmadık, bugün de susmayacağız ve ifade özgürlüğüne sonuna
kadar sahip çıkıp faşizme asla geçit vermeyeceğiz.

Saygılarımızla;
Basın Emekçileri Sendikası
Yönetim Kurulu (a)
Başkan 
Ali Kişmir

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