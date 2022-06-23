BASIN-SEN : '' İhtiyacımız küllüye değil yangın söndürme uçağı''

Kantara’da iki gün önce başlayan ve hâlâ söndürülemeyen büyük yangında, ormanlarımızın yanında yüreklerimiz de küle döndü

Zamanında alınmayan tedbirler ve hükümet ettiğini zannedenlerin vurdumduymazlığı yüzünden bugün binlerce dönüm ormanlık alan yanmış, binlerce canlı hayatını kaybetmiştir.

Her yaz girişinde defalarca vurguladığımız yangın söndürme helikopteri ve uçağı konuşlandırılması, ormanlık alanlarda güvenlik şeritlerinin oluşturulması, Orman Dairesi ekiplerinin yangınlara karşı hızlı müdahele kabiliyetinin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi gerekirken, bu ülkenin gailesini çekmeyen yöneticiler bunları görmezden gelerek, sadece kendi koltuk hesaplarını düşünüp, hükümetçilik oynamaya devam ediyorlar.

Toplumun büyük kesiminin tepkisine rağmen, külliye ve saray sevdasında olan Cumhurbaşkanı’na da buradan bir kez daha çağrıda bulunuyoruz, “İhtiyacımız olan külliye değil, yangın söndürme uçağı!”

Son olarak BASIN-SEN olarak, yangından dolayı tüm yurdumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletirken, yangından zarar gören doğamızın, yeniden yeşermesi adına da seferber olacağımızı vurgulamak isteriz.