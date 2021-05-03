BASIN-SEN: İşin gerçeği basınımız özgür değildir.

Gün dolayısıyla yayınlanan ve yayınlanacak mesajlara bakıldığında ülkemizde basını özgür sanırsınız. İşin gerçeği basınımız özgür değildir. İşin en ürkütücü tarafı ise basının her geçen gün daha da tutsaklaşması ve toplumun değil çıkar çevrelerinin sesi olmasıdır. Basın bu ülkede baskı altındadır, müdahaleye açık bir pozisyondadır ve gerçek görevini yapamayacak bir durumdadır. Birçok basın emekçisi mevcut baskıcı durumdan dolayı mutsuz bir şekilde çalışmakta, meslek aşkları körelmektedir.

Tüm bunların yanında basın etiğine uymakta zorlanan medya patronları ve onların borazanlığına bürünen sözde gazeteciler de basının özgürlüğünü tehdit etmektedirler. Yaşanan bu olumsuzluklar karşısında onurlu duruş sergileyen tüm paydaş örgütlerimiz ve basın emekçilerini selamlıyoruz. Doğruya “doğru” yanlışa “Yanlış” diyebilecek bir konumda olmak, yalnız gerçeklerin peşinde koşmak ve iktidarın rengine göre değil icraatlarına göre pozisyon almak basını toplumumuza yapabileceği en büyük iyiliktir.

Biz sendika olarak ülkemizde bu yolda mücadele etmeye devam ederken, bağlı olduğumuz Dünya Gazeteciler Sendikası ve Avrupa Gazeteciler Sendikası aracılığıyla da dünyadaki tüm meslektaşlarımıza dayanışmamızı gösteriyoruz, göstermeye de devam edeceğiz.

Tüm tutuklu olan, katledilen veya özgürlüğü kısılan tüm meslektaşlarımız için yaşasın özgür basın!..

Basın Emekçileri Sendikası

Yönetim Kurulu (a)

Başkan

Ali Kişmir