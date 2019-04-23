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Basın-Sen, Kıbrıs Genç Tv’yle anlaşmazlıklarının ortadan kalktığını duyurdu

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Basın-Sen, Kıbrıs Genç Tv’yle anlaşmazlıklarının ortadan kalktığını duyurdu
Basın-Sen, Kıbrıs Genç Tv’yle anlaşmazlıklarının ortadan kalktığını duyurdu

Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen)  Başkanı Ali Kişmir, Kıbrıs Genç TV Yönetim Kurulu Başkanı Tekin Birinci ile yaptıkları görüşme sonrasında, toplu iş sözleşmesinin uygulanmasıyla ilgili anlaşmazlığın kısa sürede ortadan kalktığını, Birinci Medya Kurumu’nun asgari ücretteki son artışı aynı oranda personeline yansıttığını tespit ettiklerini kaydetti.

Kişmir yaptığı yazılı açıklamada, bir süre önce, bazı basın yayın kuruluşları ile imzalanan toplu iş sözleşmesine bazı kurumların uymadığının ve bu kurumlar arasında Birinci Medya Kurumu’nun da olduğu bilgisini yazılı bir kamuoyu paylaşımı ile duyurduklarını anımsattı.

Açıklama ardından, Kıbrıs Genç TV Yönetim Kurulu Başkanı Tekin Birinci ile yaptıkları görüşme sonrasında yaşanan anlaşmazlığın kısa sürede ortadan kalktığını belirterek, “Bugüne kadar çalışanların sosyal haklarını eksiksiz bir şekilde yapan ve emekçilerin maaşlarını gününde ödeyen ayrıca sosyal haklarını da aldıkları maaşlar üzerinden yatıran ender kuruluşlardan olan Birinci Medya Kurumu, çalışan emekçisinin yanında olduğunu bu konuda göstermiş ve Sendikamız ile diyalog yoluna girerek iki taraf arasındaki anlaşmazlığın ortadan kalkmasına katkıda bulunmuştur” ifadelerine yer verdi.

Kişmir, Basın-Sen olarak uzlaşıcı tavrından dolayı Birinci Medya Kurumu Yönetimi’ne teşekkür ederek, sorun yaşayan iş yerlerine bu tavırlarının örnek olmasını diledi.

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