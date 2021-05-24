BASIN-SEN: Kutlu Adalı ödüllerini yeniden değerlendireceğini açıkladı!

İşte açıklama;

Son 24 saattir yaşanan olaylar ve gelişen süreç Basın Emekçileri Sendikası olarak bizi çok rahatsız etmiştir. Özellikle Kutlu Adalı ismini yaşatan ve ona yaraşır bir şekilde düzenlediği ödül töreniyle her yıl basın camiasına güç veren sendikamız, son açıklanan ödülleri yeniden değerlendirme ve kararını bu değerlendirme sonucunda kamuoyu ile paylaşma kararı almıştır.

Ayrıca bir kez daha vurgulamak isteriz ki, bugün Kutlu Adalı cinayetinin araştırılmasını talep eden siyasi partilerin tümü hükümete gelmelerine rağmen bu konuda adım atmamışlardı. Sendika olarak defalarca bu yönde çağrımız olmasına rağmen hükümette adım atmayan ilgili parti ve kişilerin bir mafya liderinin açıklamalarıyla ayaklanması hem samimi değildir hem de utanç vericidir. Talebimiz Kutlu Adalı ve Uğur Mumcu cinayetlerinin çözülmesi için ilgili tüm mercilerin bir an önce harekete geçmeleridir. Ayrıca ülkemizde iddia edilen yasadışı olayların da üzerine gidilmeli, bu gerçeklikler doğru veya yanlış kamuoyu ile paylaşılmalıdır.

Saygılarımızla;

Basın Emekçileri Sendikası

Yönetim Kurulu

ÖDÜLLER KİME VEİLMİŞTİ

Basın Emekçileri Sendikası’nın her yıl geleneksel olarak verdiği ‘Kutlu Adalı Basın Ödülleri’ bu yıl da sahiplerini buluyor.

Basın-Sen’den yapılan açıklamaya göre 20’inci Kutlu Adalı Basın Ödülleri’ni almaya hak kazanan isimler şu şekilde:

Kutlu Adalı Onur Ödülü: Hasan Esendağlı(Kıbrıs Türk Barolar Birliği Başkanı)

Basın-Sen Özel Ödülü: Sami Özuslu(Gazeteci-Sim TV)

Hakan Çakmak Özel Ödülü: Serkan Soyalan(Gazeteci-Şair-Sim TV)

Yeni Medya Ödülü: Gündem Kıbrıs

Genç Basın Çalışanı Ödülü: Mustafa Baflı(Gazeteci-Özgür Gazete), Bahar Sancar(Gazeteci-Gündem Kıbrıs)

En İyi Haber Ödülü: Özgür Gazete (İşte Müdahalenin Fotoğrafları)

Yılın Podcastı: Damla Dabis (Hangi İnsan Hakları - GazeddaKıbrıs)

Yılın TV Yayıncısı: Hüseyin Ekmekçi ile Günaydın Haber Kıbrıs

Basın Emekçisi Ödülü: Damla Soyalp(Gazeteci-BRT), Muazzez Gazihan(TV Programcısı-Kıbrıs Genç TV, Zaicenco Veaceslav(Kameraman- Kıbrıs Genç TV) Süleyman Önal(Gazeteci-TAK), Canan Onurer(Gazeteci-Kıbrıs Postası)

Mesleğe Emek Verenler: Hüseyin Yalyalı(Gazeteci-Emekli), Hüseyin Kamalı(Kameraman-PIK), Neşe Ergüçlü(Gazeteci-BRT), Senem Gök(Gazeteci-Kıbrıs), Tuğçe Ülkü Aydın(Gazeteci-TAK)