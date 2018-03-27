  • BIST 116.814
  • Altın 171,776
  • Dolar 3,9798
  • Euro 4,9321
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 16 °C
FLAŞ HABERKılıçdaroğlu elindeki son anketi açıkladı! İttifakın oy oranı kaç?

Basın-Sen: "Lafla peynir gemisi yürümez"

» »
Basın Emekçileri Sendikası 27 Mart Dünya Tiyatro Günü ile ilgili basın açıklaması yayımladı.
Basın-Sen: "Lafla peynir gemisi yürümez"

Açıklama şöyle:

“Bugün 27 Mart Dünya Tiyatro Günü! ..Hemen yanıbaşımızdaki coğrafyada, oyun sergilediği için tutuklanan, sergilemek istediği oyunlar yasaklanan ve iktidar aracılığıyla toplumda aforoz edilen insanların günü…

Hani bir yıl boyunca ne yaptıkları umurunuzda olmayan, o sahnelerin içinde oyunlarını sergilemek için nelere ihtiyaç duyulduğuna dair hiçbir fikriniz olmayan insanların günü!

Gün dolayısıyla ülkemizde de, birçok siyasi içi boş süslü laflar etmekten kendini alamayacaktır! Tiyatronun evrenselliğinden, aydınlatıcı rolünden bahsederek, ne kadar sanat sevdalısı olduklarını bir kez daha bizlere anlatmaya çalışacaktır! Lafla peynir gemisi yürümez!

Siyasiler her 27 Mart günü yayımladıkları basın açıklamalarında ciddiyse, ciddiyetlerini görelim! 19 senedir yeniden inşa edilemeyen Devlet Tiyatrosu sahnesini, modern koşullarda yeniden inşa etsinler de biz de onları alkışlayalım! Eğer ciddiyseler, 19 yıldır sahnesi olmadan tiyatro yapmaya çalışan devlet tiyatrosu sanatçılarına ve ülkede sahnesi bulunmayan birçok tiyatro topluluğuna sahne sunsunlar! Yoksa gerisi, laf-ü güzaf!

Tiyatro özgür ve bağımsız olmalı, eleştirel olmalıdır. Tiyatro, iktidarın yanında değil, iktidarın hatalarını eleştirmek ve daha demokratik, insan haklarına saygı duyulan, emeğin sömürülmediği bir dünyayı bizlere göstermektedir! İşte bu yüzden tiyatro, insanlık için eşi benzeri bulunmayan bir araçtır. “

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Asgari ücret aylık 2 bin 365 TL olarak aynı kaldı27 Mart 2018 Salı 15:31
  • İzciler İMO Ormanı’na fidan dikti27 Mart 2018 Salı 13:11
  • AİHM öldürülen Güzelyurtlu ailesiyle ilgili Kıbrıs- Türkiye işbirliği konusunu yeniden ele alacak27 Mart 2018 Salı 12:55
  • Yenierenköy Belediyesi için 2 aşamalı çalışma27 Mart 2018 Salı 12:41
  • EMO 45. Olağan Genel Kurulu yapıldı27 Mart 2018 Salı 12:32
  • Erhürman: "Kira bedeli 1 TL olan çok sayıda arazi var"27 Mart 2018 Salı 11:58
  • Rogers: "İkinci iş yapan kamu sağlık çalışanının 15 gün içinde görevine son verilecek"27 Mart 2018 Salı 11:49
  •  “Yeni bir tiyatro salonu için yetkilileri bir kez daha göreve davet ediyoruz”27 Mart 2018 Salı 11:18
  • Gülercan: “Hayati konular, hükümet üstü ülke politikası haline gelmeli”27 Mart 2018 Salı 11:16
  • Aracın içinde baygın halde bulundular27 Mart 2018 Salı 10:48
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti