Basın-Sen: "Lafla peynir gemisi yürümez"

Açıklama şöyle:

“Bugün 27 Mart Dünya Tiyatro Günü! ..Hemen yanıbaşımızdaki coğrafyada, oyun sergilediği için tutuklanan, sergilemek istediği oyunlar yasaklanan ve iktidar aracılığıyla toplumda aforoz edilen insanların günü…

Hani bir yıl boyunca ne yaptıkları umurunuzda olmayan, o sahnelerin içinde oyunlarını sergilemek için nelere ihtiyaç duyulduğuna dair hiçbir fikriniz olmayan insanların günü!

Gün dolayısıyla ülkemizde de, birçok siyasi içi boş süslü laflar etmekten kendini alamayacaktır! Tiyatronun evrenselliğinden, aydınlatıcı rolünden bahsederek, ne kadar sanat sevdalısı olduklarını bir kez daha bizlere anlatmaya çalışacaktır! Lafla peynir gemisi yürümez!

Siyasiler her 27 Mart günü yayımladıkları basın açıklamalarında ciddiyse, ciddiyetlerini görelim! 19 senedir yeniden inşa edilemeyen Devlet Tiyatrosu sahnesini, modern koşullarda yeniden inşa etsinler de biz de onları alkışlayalım! Eğer ciddiyseler, 19 yıldır sahnesi olmadan tiyatro yapmaya çalışan devlet tiyatrosu sanatçılarına ve ülkede sahnesi bulunmayan birçok tiyatro topluluğuna sahne sunsunlar! Yoksa gerisi, laf-ü güzaf!

Tiyatro özgür ve bağımsız olmalı, eleştirel olmalıdır. Tiyatro, iktidarın yanında değil, iktidarın hatalarını eleştirmek ve daha demokratik, insan haklarına saygı duyulan, emeğin sömürülmediği bir dünyayı bizlere göstermektedir! İşte bu yüzden tiyatro, insanlık için eşi benzeri bulunmayan bir araçtır. “