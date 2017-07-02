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Basın-Sen: “Madımak Oteli’nde yanan ateş aydın insanları yakmaya devam ediyor”

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Basın-Sen: “Madımak Oteli’nde yanan ateş aydın insanları yakmaya devam ediyor”
Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen), 1993 yılında Türkiye’de Sivas Madımak Oteli’nde 35 aydının ölümüyle sonuçlanan ateşin, bugün Türkiye’nin dört bir yanına dağılarak aydınları yakmaya devam ettiğini ileri sürdü.

Basın-Sen Başkanı Ali Kişmir, Madımak Oteli yangınının yıl dönümü nedeniyle yaptığı yazılı açıklamada,” Madımak Oteli’nde yanan şeriat ateşinin Kıbrıs’a da sıçradığını ve  insanlar üzerinde  baskıya yol açtığını” iddia etti.

Kişmir, “Bilime değil dine inanan itaatkâr bir toplum hedefi ile yakılan bu ateşin sıcaklığı bu topraklarda fazlasıyla hissedilmeye başlanmıştır” ifadelerini kullandı.

Kişmir,  Din İşleri Dairesi (Değişiklik) Yasası’nın hedeflenen itaatkâr toplumu yaratmak için yeni nesilleri laiklikten koparmaya yönelik atılan en ciddi ve belirgin adım olduğunu iddia ederek, UBP-DP hükümeti ve onun destekçisi olan bağımsız vekillerin yanı sıra yasa değişikliğini Anayasa Mahkemesi’ne taşımak yerine yeniden Meclis’e göndererek tüm inisiyatifi UBP ile DP'ye bırakan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın  da günü geldiğinde tarih önünde yargılanacağını savundu.

Kişmir, “ 93'te yanan bu ateş bugün çok büyümüş ve Türkiye'nin tüm illerinin yanı sıra şeriat ateşi Kıbrıs'a da sıçramıştır. Bizler, Türkiye'nin aydınlık yüzleri ile bu ateşi söndürmekte ve laik bir sistem çatısı altında tüm inançların hep birlikte saygı ve barış içerisinde yaşadığı günleri getirmekte kararlıyız” dedi.

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