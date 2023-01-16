Basın-Sen, Pınar Barut ve Ayşemden Akın’a maruz kaldıkları baskılara karşı destek belirtti

Basın-Sen, yayınlarından dolayı Özgür Gazete Genel Yayın Yönetmeni Pınar Barut ve Bugün Kıbrıs Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ayşemden Akın’a, maruz kaldıkları "baskı, tehdit ve itibarsızlaşma"dan dolayı destek verdiklerini açıkladı.

Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen) Örgütlenme Sekreteri Növber Gürtay, ülkede yaptığı yayınlardan dolayı baskıya maruz kalan Özgür Gazete Genel Yayın Yönetmeni Pınar Barut ve Bugün Kıbrıs Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ayşemden Akın için destek veridklerini açıkladı.

Gürtay tarafından yapılan açıklamada, “Bir ülkede, yargı, yasama ve yürütme erklerinden sonra dördüncü erk olarak geldiği kabul edilen medya, en karanlık çağlarda olduğu gibi bugünde gizli saklı kalmış gerçeklere ışık tutarak, toplumları aydınlatma görevini yürütmektedir” denildi.

Açıklama, “İktidarların ve güç odaklarının ellerinde gerek adeta birer silaha, manipülasyon aracına, gerçeğin üstünü örten kara kaftanlara, asimilasyon, savaş çığırtkanlığı ve gerekse insan hakları, kadın hakları, çocuk hakları ve özgürlüklerini baskılama açısından ciddi bir tehlikeye dönüşen medya ve habercilik; ehil ellerde bulundurulduğunda bir toplumun ve ülkenin özgürlüğüne kavuşmasına da sebep olabilmektedir” şeklinde devam etti.

Basın-Sen açıklamasında, Uluslararası Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü’nün (RSF) 2022 yılına ilişkin raporuna da yer verilerek, dünyada 533 gazetecinin tutuklandığını, 57’sinin de öldürüldüğüne işaret etti.

ÜLKEDEKİ DURUM

Ülkede de basın özgürlüğüne karşı baskılarda ciddi bir artış olduğu ileri sürülen açıklama şöyle devam etti:

“Baskıların odağında ki muhalif gazetecilerimiz, yazarlarımız ve basın emekçilerimiz egemenleri eleştirdikleri için cezai soruşturmaya ve yargılanmaya maruz bırakılmaktadır. Meslektaşlarımız gözaltına alınmakta, özgürlükleri kısıtlanmakta ve yurtdışına çıkışları engellenmektedir. Özgürlüklerimize yönelik yapılan baskılar artarak devam ederken, iktidarları ve onların emir aldıkları üstlerini rahatsız eden, araştırmacı gazetecilik örneklerine bir yenisini ekleyen; sendikamız Basın-Sen’in Basın, Yayın ve Propaganda Sekreteri, Özgür Gazete Genel Yayın Yönetmeni Pınar Barut ve sendika üyemiz Bugün Kıbrıs Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ayşemden Akın mücadelelerinde yalnız bırakılmamalı, desteklenmelidir”

Açıklamada, "Ülkemizdeki muhalif sesler için alanın daraldığı ve sesini yükseltmenin gittikçe ağırlaştığı bir ortamda yetkili makamların harekete geçmesi ve ortaya çıkarılan bu gerçeklerle ilgili güç sahiplerine baskı unsuru oluşturulması gerekmektedir. Bunu ancak yapılan yayınlara, gazetecilerimize ve basın emekçilerimize destek verip; tehdit ve baskılara karşı mücadele pratiği oluşturarak ve özgürlüklerimizi koruyarak geliştirebiliriz. Bu gelişimi ancak ve ancak; sorumluluk, birliktelik ve dayanışma ruhu ile sağlayabiliriz" denildi.