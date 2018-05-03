Basın-Sen: "Silah değil kalem tutuyoruz, susmayacağız"

Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen) Başkanı Ali Kişmir, basın emekçilerinin ellerinin silah değil kalem tuttuğunu ve bu kalemlerin hiçbir baskı altında susmayacağını vurguladı.

Kişmir 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

“Attığımız manşet yüzünden linç edilmek isteniyorsak, çizdiğimiz karikatür yüzünden işten atılmamız talep ediliyorsa, sunduğumuz programlarda veya yaptığımız haberlerde nelerin söylenip söylenemeyeceği veya nelerin yazılıp yazılamayacağı konusunda baskı yiyorsak, bu topraklarda basın özgürlüğünden söz etmemiz mümkün değildir” diyen Kişmir şöyle devam etti:

“KUTLAMIYORUZ, MÜCADELEMİZİN ARTARAK DEVAM ETTİĞİNİ HAYKIRIYORUZ”

“Bugün Türkiye’deki baskıcı zihniyetin etkileri alt yönetimi olan Kıbrıs’ın kuzeyinde de hissedilmektedir. Türkiye’deki gazeteciler Ankara’daki iktidara muhalif olmanın bedelini hapislerde öderken, burada da AKP’ye veya Erdoğan’a yönelik eleştiri yapanlar ne yazık ki birçok basın kuruluşu tarafından sansüre uğramaktadırlar.

Şu bilinmelidir ki, bizlerin eli silah değil kalem tutuyor ve bu kalemler hiçbir baskı karşısında susmadı, susmayacaktır da!

Mücadelemiz özgürce fikirlerimizi ve düşüncelerimizi ifade ettiğimiz güne kadar artarak devam edecektir. Talebimiz ise düşünceleri ve fikirleri yüzünden demir parmaklıklar ardında olan dünyadaki tüm gazetecilerin serbest bırakılmasıdır.

Bu günü kutlamıyoruz, bugün mücadelemizin artarak devam ettiğini haykırıyoruz.”