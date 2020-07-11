Basın-Sen: Siyasetçilerin Basın Günü'ndeki açıklamaları samimi değil!

İşte açıklama;

Dün itibarıyla başlayıp bugün de devam eden tüm iyi dilekleriniz ve yaldızlı sloganlarınız sizlere kalsın. İfade özgürlüğü linç edilmek istenirken, basın emekçileri işlerinden atılırken, sosyal hakları işverenleri tarafından gasp edilirken, medya patronları gazetecilere sansür uygularken, gerçekleri yazdığı için gazeteciler “Vatan haini” olarak yaftalanırken ve faili meşhur cinayetler konusunun üzeri kapatılırken ses çıkarmayan sizlerin samimiyetsizliğini böyle günler de çok daha iyi anlıyor ve görüyoruz.

Dünyanın birçok ülkesinde hala tutuklu gazeteciler varken, özellikle de Türkiye bu konuda zirvedeyken ve ülkemizde ana muhalefet partisinin, hükümetteki iki partiden daha çok sahiplendiği ifade özgürlüğünü kısıtlayan Bilişim Yasası meclisten geçmişken basın özgürlüğünden bahsetmemiz popülizmden öteye gitmez!

Basın Emekçileri Sendikası olarak sadece ülkemizdeki değil tüm dünyadaki meslektaşlarımızla dayanışma içerisinde olarak ifade özgürlüğüne karşı mücadele etmeye, bu konuda iki yüzlü bir tavır içerisinde olanlara tepki koymaya ve özgür bir basın için sonuna kadar savaşmaya devam edeceğiz.

Dikta rejimlere karşı fikirlerimiz, kalemlerimiz ve ifade gücümüzle karşı koyacağız, çünkü onların tehditkar silahlarına karşı bizlerin de susmayacak olan kalemlerimiz var!

Basın Emekçileri Sendikası

Yönetim Kurulu (a)

Başkan

Ali Kişmir