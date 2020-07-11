  • BIST 114.809
  • Altın 397,185
  • Dolar 6,8596
  • Euro 7,7623
  • Lefkoşa 37 °C
  • Mağusa 37 °C
  • Girne 35 °C
  • Güzelyurt 35 °C
  • İskele 37 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 29 °C
SON DAKİKAAKP’li isimden Atatürk ile ilgili skandal paylaşım: Taştan adam eriyor!

Basın-Sen: Siyasetçilerin Basın Günü'ndeki açıklamaları samimi değil!

» »
Basın-Sen: Siyasetçilerin Basın Günü'ndeki açıklamaları samimi değil!
Basın-Sen: Siyasetçilerin Basın Günü'ndeki açıklamaları samimi değil!

İşte açıklama;

Dün itibarıyla başlayıp bugün de devam eden tüm iyi dilekleriniz ve yaldızlı sloganlarınız sizlere kalsın. İfade özgürlüğü linç edilmek istenirken, basın emekçileri işlerinden atılırken, sosyal hakları işverenleri tarafından gasp edilirken, medya patronları gazetecilere sansür uygularken, gerçekleri yazdığı için gazeteciler “Vatan haini” olarak yaftalanırken ve faili meşhur cinayetler konusunun üzeri kapatılırken ses çıkarmayan sizlerin samimiyetsizliğini böyle günler de çok daha iyi anlıyor ve görüyoruz.

Dünyanın birçok ülkesinde hala tutuklu gazeteciler varken, özellikle de Türkiye bu konuda zirvedeyken ve ülkemizde ana muhalefet partisinin, hükümetteki iki partiden daha çok sahiplendiği ifade özgürlüğünü kısıtlayan Bilişim Yasası meclisten geçmişken basın özgürlüğünden bahsetmemiz popülizmden öteye gitmez!

Basın Emekçileri Sendikası olarak sadece ülkemizdeki değil tüm dünyadaki meslektaşlarımızla dayanışma içerisinde olarak ifade özgürlüğüne karşı mücadele etmeye, bu konuda iki yüzlü bir tavır içerisinde olanlara tepki koymaya ve özgür bir basın için sonuna kadar savaşmaya devam edeceğiz.

Dikta rejimlere karşı fikirlerimiz, kalemlerimiz ve ifade gücümüzle karşı koyacağız, çünkü onların tehditkar silahlarına karşı bizlerin de susmayacak olan kalemlerimiz var!

Basın Emekçileri Sendikası
Yönetim Kurulu (a)
Başkan
Ali Kişmir

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Erhürman, Polis Müdüründen mültecilerle ilgili bilgi aldı11 Temmuz 2020 Cumartesi 11:06
  • Çaluda: "Özel jetle gelen heyete eşlik eden bir bakan da vardı"11 Temmuz 2020 Cumartesi 10:56
  • TKP-YG halkı Anayasa değişikliği'ne “hayır” oyu kullanmaya çağırdı11 Temmuz 2020 Cumartesi 10:50
  • Kanunsuz Uyuşturucu Madde (Hint Keneviri) Tasarrufu11 Temmuz 2020 Cumartesi 10:35
  • Misafir olarak gittiği evde hırsızlık yaptı11 Temmuz 2020 Cumartesi 10:23
  • Başkasının Kimliğine Bürünmek11 Temmuz 2020 Cumartesi 10:20
  • Kayalık'tan atlayıp kum zemine düştü11 Temmuz 2020 Cumartesi 10:15
  • Ani ve Gayri Tabii Ölüm11 Temmuz 2020 Cumartesi 10:08
  • 4 Sendika, Ek Çalışmaya Katılmama Eylemi Başlatıyor11 Temmuz 2020 Cumartesi 10:03
  • Cumhurbaşkanı Akıncı'dan Basın Günü Mesajı11 Temmuz 2020 Cumartesi 09:06
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti