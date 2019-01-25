Basın-Sen, T.C. Lefkoşa elçiliği medyaya müdahale ediyor

İşte Basın-Sen'in yaptığı açıklama;

Ankara’daki iktidar ve onların buradaki uzantısı olan bazı sermaye kesimlerinin kendi ülkelerindeki yasakçı zihniyeti Kıbrıs’ın kuzeyine de taşıma kararlılığında olduklarını görmekteyiz. Geçtiğimiz hafta ve bugün yaşadığımız örnekler bizleri endişeye ve tepki vermeye sürüklemektedir.

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Elçiliği’nin ayarlaması ile bugün BRT’de TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun katılımıyla gerçekleşecek program tam anlamı ile Türkiye’de, AKP’nin uyguladığı modelle benzeşmektedir.

Tıpkı Türkiye’de olduğu gibi malum zihniyet, Kıbrıs’ın kuzeyinde de programa katılıp soru soracak olan gazetecileri belirliyorlar ve bu dayatmayı kurumlarımızın başındaki kişilere kabul ettiriyorlar. Adanın kuzeyini kontrolü altında tutan Ankara’nın BRT’ye de müdahale etmesi ve diğer kanallara da bu dayatmayı yayınlamaları konusunda ikna etmesi buradaki düzende söz sahibinin kim olduğunu net bir şekilde ortaya koymuştur. Bir tek SİM TV’nin tepki gösterdiği ve yayınlamayı reddettiği bu dayatma ve düzmece programı diğer kanallarımızın yayınlayacak olması bir anlamda malum zihniyete ve onların basın özgürlüğüne bakış açılarına boyun eğmektir. Bu kabul edilemez dayatmayı toplu reddetmek gerçek anlamda basın ve ifade özgürlüğüne sahip çıkmak olacak ve bir daha bu şekilde bir dayatmanın yaşanmasının önünü alacaktı. Ancak ne yazık ki bu tavır bir TV kanalı dışında diğer kanallardan gelmemiş ve mevcut dayatma kabul edilerek malum programı ortak bir şekilde yayınlama kararı alınmıştır. Bu duruş ne yazık ki gelecekte çok daha baskı ve dayatmayı beraberinde getirecektir.

Diğer yandan Türkiye’den gelip Kıbrıs’ın kuzeyindeki düzenin de yardımı ile maddi anlamda bir anda kalkınan sermaye gruplarının son dönemlerde basın camiasına el atarak kendi propagandalarını diledikleri gibi yaptıklarının eminiz toplumumuz da farkındadır. Kumarhane sahibi olan bu kişilerin kurdukları gazete ve televizyonlar ne yazık ki basın ile ifade özgürlüğünü hiçe sayarken, diğer taraftan da sendikalaşmaya karşı da şiddetle karşı çıkmakta ve bu yönde atılan adımlara karşı savaş açmaktadır.

Son olarak otel ve kumarhane sahibinin patronu olduğu Diyalog TV’de yayınlanan “Beyaz Yakalılar” programında yaşananlar bu kesimlerin ifade özgürlüğüne bakışlarını ortaya koymuşlardır. Bahsettiğimiz programın geçtiğimiz hafta ki konuğu KTAMS Başkanı Güven Bengihan olduğu için program kanal yönetimi tarafından iptal edilmiş, gerekçe olarak ise program yapımcılarına “Kanalımızda sendikalara yer vermeme prensibimiz var” denilmiştir. Bu kabul edilemez bir anlayıştır. Yasakçı ve faşist bir davranış biçimidir. İfade özgürlüğüne sürülmüş bir kara lekedir. Kanal yönetiminin bu duruşu karşısında ise “Beyaz Yakalılar” programının yapımcılarının dik duruşu ve programı yayından kaldırma kararları bizler açısında ayakta alkışlanacak bir davranıştır. Her iki program yapımcısının bu davranışını selamlıyor, ifade özgürlüğüne sahip çıktıkları için kendilerine teşekkür ediyoruz.

Basın Emekçileri Sendikası olarak, dün yaptığımız gibi bugün de kısıtlanmak istenen özgürlüklere sahip çıkmaya, bunu yapanların ise karşısında durmaya devam ediyoruz. Etmeye de devam edeceğiz.

Çünkü basın ve ifade özgürlüğü onurumuzdur.