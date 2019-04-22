Basın-Sen, Tak’taki greve destek belirtti

Konuyla ilgili Basın-Sen Genel Sekreteri Serkan Soyalan tarafından yapılan yazılı açıklamada, “TAK çalışanlarının Meclis Genel Kurulu’ndaki görevleri esnasında uzunca bir süreden beri yaşamış oldukları sıkıntıların, birçok kez dile getirilmesine rağmen çözümlenmemiş olması dolayısı ile KTAMS’ın uyguladığı 2 saatlik grevine destek belirttiğimizi açıklıyoruz” denildi.

Meclis Genel Kurulu’nu görevleri icabı basın locasından takip eden basın emekçilerine bazı milletvekillerinin uygun olmayan tavırlar sergilemesinin kabul edilebilir bir durum olmadığı kaydedilen açıklama, şöyle devam etti:

“Yaşananları kamuoyuna aktarmakla görevli olan basın mensuplarının, gerek haber alma özgürlüğü, gerekse izleyici locasından meclis oturumunu izlemenin bir vatandaşlık hakkı olduğunu hatırlatarak örgütlü bulunduğumuz TAK’taki üyelerimizin ve Sendikal Platform çatısı altında birlikte emek ve hak mücadelesinde bulunduğumuz KTAMS’ın mücadelelerinde yanlarında olduğumuzu ve desteğimizin tam olduğunu tüm kamuoyuna duyururuz.”