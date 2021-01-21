  • BIST 1.574
  • Altın 444,238
  • Dolar 7,3939
  • Euro 8,9716
  • Lefkoşa 6 °C
  • Mağusa 4 °C
  • Girne 8 °C
  • Güzelyurt 5 °C
  • İskele 4 °C
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara -4 °C
SON DAKİKAPilli:17'si yerel 27 yeni vaka,1 hasta yoğun bakıma alındı

Basın-Sen Tatar'a dava açtı!

» »
Basın-Sen Tatar'a dava açtı.
Basın-Sen Tatar'a dava açtı!

BASIN-SEN'in açıklaması şu şekilde:

Gazeteci Esra Aygın’ın kendisine yönelttiği eleştiriye karşı seviyesini koruyamayıp Aygın’a hakaret eden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a Zem kadih davası açmış bulunmaktayız.

İfade ve düşünce özgürlüğüne karşı yapılan her saldırının karşısında olan Basın Emekçileri Sendikası’nın, bu özgürlükleri tehdit edenlere karşı mücadelesi her alanda devam edecektir. Bu bağlamda kamuoyunu tüm süreçten haberdar edeceğimizi belirtir, meslektaşımız Esra Aygın’ın yanında olduğumuzu toplumumuzun bilgisine getiririz.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tatar’dan Azerbaycan’ın Bağımsızlık Mücadelesi Şehitleri İçin Anma Mesajı21 Ocak 2021 Perşembe 09:34
  • 36 yaşındaki Hüseyin Aydınlı hayatını kaybetti21 Ocak 2021 Perşembe 09:30
  • Bazı bölgelerde elektrik kesintisi olacak!21 Ocak 2021 Perşembe 09:29
  • Detay Gazetesi Bugün Ne Manşet Attı? ( 21 Ocak Perşembe )21 Ocak 2021 Perşembe 09:26
  • Gazimağusa - İskele Anayolu'nda araç takla attı20 Ocak 2021 Çarşamba 23:48
  • 36 yaşındaki Hüseyin Aydınlı hayatını kaybetti20 Ocak 2021 Çarşamba 23:46
  • Yeni Genel Sekreter Manavoğlu20 Ocak 2021 Çarşamba 21:13
  • Motosiklet kazasında hayatını kaybeden 80 yaşındaki Turan Kaynar yarın toprağa verilecek20 Ocak 2021 Çarşamba 20:30
  • Pilli:17'si yerel 27 yeni vaka20 Ocak 2021 Çarşamba 20:29
  • Pilli:17'si yerel 27 yeni vaka,1 hasta yoğun bakıma alındı20 Ocak 2021 Çarşamba 20:28
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti