Basın-Sen Tatar'a dava açtı.

BASIN-SEN'in açıklaması şu şekilde:

Gazeteci Esra Aygın’ın kendisine yönelttiği eleştiriye karşı seviyesini koruyamayıp Aygın’a hakaret eden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a Zem kadih davası açmış bulunmaktayız.

İfade ve düşünce özgürlüğüne karşı yapılan her saldırının karşısında olan Basın Emekçileri Sendikası’nın, bu özgürlükleri tehdit edenlere karşı mücadelesi her alanda devam edecektir. Bu bağlamda kamuoyunu tüm süreçten haberdar edeceğimizi belirtir, meslektaşımız Esra Aygın’ın yanında olduğumuzu toplumumuzun bilgisine getiririz.