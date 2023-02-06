Basın-Sen, teyit edilmemiş ve resmi olmayan bilgilerin paylaşılmaması çağrısında bulundu

Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen), gazetecileri ve vatandaşları Adıyaman’daki Kıbrıslı Türk sporcu kafilesi ile ilgili teyit edilmemiş ve resmi olmayan bilgileri paylaşmamaya, yetkilileri de resmi bilgi akışını sağlamaya çağırdı.

Basın-Sen tarafından yapılan yazılı açıklamada, Türkiye’de yaşanan, Suriye’de dahil Akdeniz bölgesinde bulunan birçok ülkede büyük yıkımlara neden olan ve Kıbrıs’tan da hissedilen depremle ilgili yaşanan kaos ortamının daha da büyümemesi için öncelikle gazetecilere sonrasında ise tüm vatandaşlara büyük görev düştüğü vurgulandı.

Adıyaman’daki bir otele yerleştirilen Kıbrıslı Türk sporcu kafilesi ile ilgili yaşanan bilgi kirliliğinin bir an önce ortadan kalkması adına hem gazetecilerin hem de vatandaşların teyit edilmemiş ve resmi olmayan bilgileri paylaşmamasının hayati önem taşıdığının kaydedildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Çocuklarından, sevdiklerinden ve yakınlardan haber bekleyen insanların duygu durumunu ve durumun ciddiyetini göz önünde bulundurarak, depremden dolayı zarar gören iletişim alt yapısının da etkisiyle yaşanan bilgi kirliliğine katkıda bulunmamak elzemdir. Bu bağlamda KKTC‘nin yetkili makamlarının resmi bilgi akışını da sağlaması gerektiğini de hatırlatırız. Hem Türkiye hem de Kıbrıs’ın kuzeyinde bulunan yetkili birimlerden bir an önce resmi bilgiler beklenildiğini hatırlatır, tüm Türkiye halklarıyla dayanışma içinde olduğumuzu bildiririz” denildi.