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Basın-Sen: UBP-DP-YDP Hükümeti, faşizan tavırlarına bir yenisini daha ekledi

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Basın-Sen: UBP-DP-YDP Hükümeti, faşizan tavırlarına bir yenisini daha ekledi
Basın-Sen: UBP-DP-YDP Hükümeti, faşizan tavırlarına bir yenisini daha ekledi

Basın-Sen: UBP-DP-YDP Hükümeti, faşizan tavırlarına bir yenisini daha ekledi

Basın-Sen yaptığı açıklamada Lefkoşa Polis Müdürlüğü önünde bugün adları okunarak kendilerine dava getirilen 22 eğitimciye destek verdiğini vurguladı.

Açıklama şöyle:

UBP-DP-YDP Hükümeti, faşizan tavırlarına bir yenisini daha ekledi ve bu kez de 22 öğretmen hakkında polise şikayette bulundu.

Öncelikle Lefkoşa Polis Müdürlüğü önünde bugün adları okunarak kendilerine dava getirilen 22 eğitimcimizin kayıtsız şartsız yanlarında olduğumuzu belirtmek isteriz.

Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun, “Ben yaparım, olur!” zihniyetiyle, ülkemizde verilen eğitime aldığı emirler ve kendi istekleri doğrultusunda yön vermeye çalışmasının, eğitimciler gibi biz de karşısındayız!

Bu konuda uzun süredir mücadele veren öğretmen sendikalarımız, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası ve Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası’nın Eğitim Bakanlığı önünde gerçekleştirdiği eylemlerden dolayı polis eliyle ve yargı sopasıyla cezalandırılmaya çalışılması tam bir yıldırma politikasıdır.

Öğretmenler Yasası’nda yapılmak istenen değişikliklerle ilgili Bakanlık’ta yapılacak olan Yüksek Danışma Kurulu toplantısına katılmak üzere Bakanlık önüne gelen ve polis engeliyle karşılaşan eğitimcilerimiz, polis barikatını aşarak suç işlememiş, faşist bir engeli ortadan kaldırmaya çalışmışlardır.

Her şeyden önce kendisin de bir eğitimci olduğunu unutmadan hareket etmesini beklediğimiz Çavuşoğlu’nun, Eğitim Bakanlığı koridorlarından yankılanan polise hitaben söylediği “Kılınıza dokunurlarsa tutuklayınız” sözleri, kendi zihniyetinin bir göstergesidir.

Unutulmasın ki bu ülkenin sendikaları, bozuk düzeni yaratanlar karşısında yarınlarımız olan çocuklarımızın eğitimleri için mücadelelerine devam edecekler ve üyelerinin aleyhlerinde açılan davalarla, korkup geri adım atmayacaklar.

Eğitimcilerimizin ve sendikalarımızın, bu mücadelelerinde yalnız olmadıklarını buradan bir kez daha vurgulamak isteriz.

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