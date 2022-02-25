Basın-Sen, Ukrayna-Rusya Arasındaki Savaşın Acilen Durdurulması Gerektiğini Söyledi

Basın-Sen, akıl ve uzlaşı yoluyla sorunların çözülmesi yerine, anlamsız savaşlarla hak elde edilmeye çalışılan Ukrayna-Rusya arasındaki savaşın acilen durdurulması gerektiğini söyledi.

Basın-Sen, “Tüm dünyanın gözü önünde emperyalist güçlerin kendi çıkarları uğruna, masum insanları öldürmesi kabul edilebilir bir şey değildir” dedi.



Basın-Sen’den yapılan yazılı açıklamada, ne yazık ki içinden geçmekte olduğumuz günlerin, kanın, gözyaşının, göçün, sömürünün, acıların ve savaşların konuşulduğu günler olarak takvim yapraklarındaki yerini alacağı belirtildi.



Basın-Sen açıklamasına şöyle devam etti;



“Savaşların acı deneyimlerini yaşamış bir coğrafyanın emek sendikası olan Basın-Sen, her daim insan haklarının, demokrasinin ve barışın destekçisi olmuş, bundan sonra da olmaya devam edecektir.

İnsanlık adına bu utanç savaşının, bir an önce sonlandırılmasını umut ederken, bir kez daha haykırıyoruz: ‘Savaşların değil; sömürüsüz, eşit, özgür ve insanca yaşam mücadelesinin tarafındayız. Emperyalist Savaşlara Hayır’”