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Basın-Sen üyelerini 1 Mayıs’ta sokağa çıkmaya çağırdı

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Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen) Başkanı Ali Kişmir, üyelerini 1 Mayıs’ta “sokağa çıkmaya” çağırdı.
Basın-Sen üyelerini 1 Mayıs’ta sokağa çıkmaya çağırdı

Kişmir yazılı açıklamasında, emek ve emekçiden yana olan duruşlarının dün olduğu gibi bugün de devam ettiğini belirterek, bu kavgayı yarınlara taşımanın en önemli görevleri olduğunu vurguladı.

Kişmir, bu kavganın en önemli ayağının; özel sektörde sendikasız çalıştırılmanın yasaklanması ve tüm çalışanların güvence altında olması olduğunu belirterek, “Bu bağlamda mücadelemiz devam ediyor. Şu anda Çalışma Bakanlığı’nın katkılarıyla teşvik sistemi ile özel sektörde bir olan toplu iş sözleşmesi sayımızı altıya çıkarsak da, bunun geçici bir adım olduğu bilincini ilk günden itibaren akıllarımıza kazımış durumdayız. Ve esas kavganın tüm özel sektör emekçilerinin sendikalaşması yönünde olması gerektiği düşüncesindeyiz” dedi.

2 yıllık görev süreleri içerisinde küçük de olsa özel sektörde sendikalaşma ve toplu iş sözleşmesi konularında önemli adımlar attıklarını, fakat bu durumun sürdürülebilir olabilmesi ve kalıcı bir hale gelebilmesi için mutlak olarak Meclisten gereken yasanın geçmesinin kaçınılmaz olduğunu ifade eden Kişmir, bu duygu ve düşüncelerle tüm emekçilerin işçi bayramını selamladığını belirtti.

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