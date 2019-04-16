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Basın-Sen: "Vatandaşlığı iptal edilsin, vekilliği düşürülsün"

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Basın-Sen açıklama yaptı...
Basın-Sen: "Vatandaşlığı iptal edilsin, vekilliği düşürülsün"

İşte o açıklama;

Sözde Milletvekili BertanZaroğlu’nun kendi sosyal medya hesabı üzerinden önce ülkemizin yasalarına ve Kıbrıslı Türklerin kültürüne karşı yaptığı küstahlığı yine kendine ait sosyal medya hesabı üzerinden devam ettirerek yaptığı yanlışı ve yalanlarını deşifre eden gazetecileri hedef göstermesi tam anlamı ile hadsizliktir.

Küstahlığının yanında küfürbaz, faşist ve ırkçı tavırlarıyla toplumumuz içerisinde huzursuzluk yaratan bu zatın yaptığı hadsizlikler artık bardağı taşırmıştır. Vatandaşlığı ve bu ülkede varlığı tartışılır olan Zaroğlu’nun tehditlerine karşı sessiz kalacak değiliz. Bu zat haddini ve yerini bilmelidir. İmtiyazlı bir şekilde aldığı vatandaşlık derhal hükümet tarafından masaya yatırılmalı, gerekli araştırılmalar yapılmalı ve derhal bu kişinin vatandaşlığı elinden alınarak vekilliğine son verilmelidir. Dünyanın hiçbir ülkesinde bu şekilde usulsüz yollara vatandaş olan ve daha sonrasında milletvekili seçilerek dokunulmazlık zırhı adı altında suç işleyen insanları kurtarma ve koruma altına alma haddini kendinde bulan başka bir küstah insan yoktur. Adam resmen yargıya, hukuka, yasalara ve bu toplumun kültürüne meydan okumaktadır.

Zaroğlu şunu net olarak bilmelidir ki, onun tehditleri biz basın emekçilerini sindiremez. Hedef gösterdiği gazetecilere ve/veya yayın organlarına karşı yapılacak olan en ufak bir faşist girişimin sorumlusu bu zat olacaktır ve Basın Emekçileri Sendikası ile bağlı bulunduğumuz Sendikal Platform bunun bedelini dokunulmazlık zırhı arkasına saklanan Zaroğlu’ndan soracaktır. Tıpkı askere gitmemek için arkasına saklandığı çürük raporu gibi dokunulmazlığın arkasına saklanarak etrafına tehditler savuran Zaroğlu, o çürük karakteri ile haddini bilecek ve bu toplumun sinir uçlarıyla oynamaktan vazgeçecektir. Bu toplum Kıbrıslı düşmanı olan Zaroğlu’nun şamar oğlanı değildir! Bir kesim Türkiye kökenli insanlarımız da artık bu hadsiz adamın peşinden giderek kendilerini kullandırmaktan ve bu zata cesaret vermekten vazgeçmelidir. Gelinen aşamada artık son noktada olduğumuzu belirtir, Türkiyeli – Kıbrıslı ayrımı üzerinden beslenen ve bu ülkede yaşayan insanlar arasında kutuplaşmaya yol açmaya çalışan Zaroğlu ile tüm küstahlığına rağmen ona destek çıkan partisini buradan son kez uyarırız.

Basın Emekçileri Sendikası
Yönetim Kurulu (a)
Başkan
Ali Kişmir

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